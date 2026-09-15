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Hà Nội: Dòng xe ken đặc giữa mưa ngập và ùn tắc

Duy Phạm - Hoàng Tuyên - Dương Triều
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Trong giờ cao điểm sáng 15/9, do mưa lớn kéo dài từ đêm, lượng phương tiện tăng mạnh trên nhiều trục đường Hà Nội, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ và nút giao lớn. Dòng xe nối dài, di chuyển chậm tại Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Tây Sơn...

VIDEO: Hàng nghìn người chôn chân trên đường giờ cao điểm vì mưa ngập.

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Ghi nhận khoảng 8h ngày 15/9, khu vực Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy ken đặc phương tiện, dòng xe từ nhiều hướng dồn về hướng chân cầu khiến giao thông khu vực ùn ứ.

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Ôtô, xe máy nối thành hàng dài, nhích từng đoạn tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy.

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Khu vực đường Đàm Quang Trung, đoạn tiếp cận cầu Vĩnh Tuy, cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ. Mặt đường ngập sau nhiều giờ mưa, cộng với lượng phương tiện tăng cao vào giờ đi làm khiến tốc độ lưu thông giảm đáng kể.

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Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6h ngày 15/9, Cổ Linh và Đàm Quang Trung nằm trong số các tuyến xuất hiện úng ngập, đọng nước sau mưa lớn.

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Ở phía Tây thành phố, đường Võ Chí Công, đoạn gần Lotte Mall Tây Hồ, cũng xuất hiện điểm ngập. Một số người đi xe máy phải đưa phương tiện lên vỉa hè để tránh đoạn nước sâu.

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Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực ngập trên đường Võ Chí Công; máy bơm được huy động để tiêu thoát nước.

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Tại hầm Vành đai 3 - Nguyễn Trãi, hướng vào trung tâm thành phố, dòng phương tiện ken kín các làn đường trong giờ cao điểm.

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Trên đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở, ôtô, xe máy nối dài, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút một.

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Cầu vượt Ngã Tư Sở hướng về Tây Sơn cũng kín đặc phương tiện, dòng xe ùn dài qua khu vực nút giao.

- Ảnh 10.

Trên cầu vượt Thái Hà, các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm trong mưa.

- Ảnh 11.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trên phố Tây Sơn, hướng về nút giao Xã Đàn - Ô Chợ Dừa. Đến khoảng 8h30, mật độ phương tiện vẫn ở mức cao.

- Ảnh 12.

Ôtô, xe máy, đặc biệt tại khu vực cầu vượt và hướng về nút giao Tây Sơn - Chùa Bộc.

- Ảnh 13.

Mưa lớn tại Hà Nội được dự báo còn tiếp diễn trong ngày 15/9, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp và đô thị.

- Ảnh 14.

Bản đồ giao thông Hà Nội sáng 15/9 cho thấy nhiều trục đường trong tình trạng ùn tắc. Ảnh: Google Maps.

Tags

Hà Nội

mưa lớn

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