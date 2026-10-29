Hà Nội đón thêm dự án bất động sản hạng sang, gần sân vận động Mỹ Đình

Ngày 28/10, Epic Holdings chính thức ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang, đồng thời giới thiệu dự án Tara Maison gần sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Dự án dự kiến bàn giao vào quý IV/2028.

Tại sự kiện, Epic Holdings công bố Timeless Collection, bộ sưu tập gồm 5 dự án bất động sản tại Hà Nội, mang các tên gọi Tara Maison (Mỹ Đình), Tara Cosmo (Nguyễn Trãi), Tara Vista (Vũ Tông Phan), Tara Solis (Trung Văn) và Tara Elite (Lê Đại Hành).

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, các dự án trong bộ sưu tập được định hướng phát triển theo phân khúc hạng sang, với trọng tâm là thiết kế kiến trúc, chất lượng công trình và trải nghiệm của cư dân.

Trong đó, Tara Maison là dự án đầu tiên được giới thiệu. Dự án có quy mô khoảng 23.810m2, gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm liên thông. Công trình dự kiến bố trí 294 căn hộ từ tầng 6 đến tầng 26, với 14 căn mỗi tầng.

Theo thông tin công bố, các tầng 2-5 được quy hoạch làm trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng; tầng 1 bố trí phòng sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em. Tầng 27 dự kiến có bể bơi muối khoáng và phòng gym.

Dự án có mật độ xây dựng 26%, hệ thống 8 thang máy, trong đó 4 thang dành riêng cho các căn góc. Khu vực tầng hầm được bố trí phục vụ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật, trong đó tầng hầm B3 dự kiến lắp đặt hệ thống đỗ xe cơ khí 3 lớp.

Tara Maison được giới thiệu có hình thức sở hữu lâu dài và dự kiến bàn giao vào quý IV/2028. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng ACE Mỹ Đình là chủ đầu tư, Epic Holdings là đơn vị phát triển dự án và Sol E&C là đơn vị thi công theo thông tin tại sự kiện.

Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Epic Holdings, cho biết doanh nghiệp định hướng tập trung phát triển các dự án nhà ở cao cấp tại khu vực nội đô Hà Nội.

"Chúng tôi muốn đồng hành cùng Thủ đô Hà Nội. Tất cả các dự án Epic Holdings đã, đang và sẽ phát triển đều hướng tới phân khúc nhà ở nội đô cao cấp, tại những vị trí trung tâm, sầm uất", bà Hồng Anh chia sẻ.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Bá Dương (giữa), Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái xây dựng gồm Newtecons, Ricons, Sol E&C, BM Windows, BOHO và DB.

Theo lãnh đạo Epic Holdings, doanh nghiệp không muốn chỉ quảng bá về những gì sẽ làm mà muốn lấy sản phẩm thực tế làm thước đo. "Epic Holdings không muốn phải hét lên thật to với thị trường rằng chúng tôi là ai, chúng tôi sẽ làm những gì, mà chỉ muốn mọi người được trải nghiệm những gì chúng tôi đã tâm huyết và chỉn chu thực hiện. Chính khách hàng, đối tác sẽ nói về chúng tôi", bà Hồng Anh nói.

Bà cho biết triết lý kinh doanh của doanh nghiệp là đề cao trải nghiệm sống cao cấp, sự riêng tư và vị thế của chủ sở hữu. Theo đó, các yếu tố như thiết kế không gian, hệ thống thang máy, vật liệu hoàn thiện và chất lượng vận hành được doanh nghiệp xác định là những thành phần cần chú trọng trong quá trình phát triển dự án.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tara Maison ký kết hợp tác với Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong vai trò đại sứ thương hiệu, đồng thời công bố các đại lý phân phối chính thức của dự án.