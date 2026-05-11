HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội điều chỉnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng qua 16 phường với tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng

Nguyễn Cung
|

HĐND TP Hà Nội xem xét chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng và điều chỉnh nhiều nội dung lớn.

Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc để xem xét nhiều nội dung quan trọng. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án được xác định là nhiệm vụ trọng điểm, có tầm ảnh hưởng lớn trong chiến lược tái cấu trúc đô thị khu vực sông Hồng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Điều chỉnh lớn về nhà đầu tư, quy mô và tiến độ

Hà Nội điều chỉnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vốn còn gần 737.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc sáng 11/5/2026.

So với Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ban hành ngày 14/12/2025, dự án lần này có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Liên danh nhà đầu tư từ 6 doanh nghiệp ban đầu nay còn lại 3 đơn vị gồm: Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Quy mô sử dụng đất của dự án cũng được điều chỉnh từ khoảng 11.000ha lên khoảng 11.418ha. Thay vì 4 dự án thành phần như trước, dự án hiện được chia thành 5 nhóm dự án lớn.

Đáng chú ý, dự án thành phần đầu tư 45km metro ngầm dọc tuyến hiện tạm thời chưa triển khai để tiếp tục nghiên cứu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của hệ thống đường sắt đô thị và đặc thù khu vực hai bên sông Hồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cũng giảm từ khoảng 855.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 736.963 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện được chia thành hai giai đoạn gồm 2026 - 2030 và 2030 - 2038, thay cho kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 như đề xuất trước đây.

Mở rộng quỹ đất đối ứng, thu hẹp phạm vi xã phường

Hà Nội điều chỉnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vốn còn gần 737.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Quỹ đất thanh toán cho dự án BT được điều chỉnh tăng từ khoảng 2.100ha lên khoảng 2.655,8ha, bao gồm cả quỹ đất trong và ngoài phạm vi dự án.

Theo điều chỉnh mới, quỹ đất thanh toán cho dự án BT tăng từ khoảng 2.100ha lên khoảng 2.655,8ha, bao gồm cả quỹ đất trong và ngoài phạm vi dự án.

UBND TP Hà Nội cho biết quỹ đất dự kiến thanh toán sẽ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị thuộc dự án tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời sử dụng một phần quỹ đất thu hồi từ các dự án chậm triển khai và các khu đất dự kiến thanh toán cho dự án BT trên địa bàn.

Phạm vi dự án cũng có sự điều chỉnh. Nếu theo Nghị quyết 498, dự án đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thì nay giảm còn 16 xã, phường.

Các địa bàn nằm trong phạm vi triển khai gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được phân chia thành các dự án thành phần độc lập nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai đầu tư theo quy hoạch.

Trong đó, UBND các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý; nhà đầu tư có trách nhiệm ứng vốn và được hoàn trả theo cơ chế đầu tư của dự án tổng thể.

Việc trình chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là bước đi quan trọng trong định hướng kiến tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội, đồng thời mở ra kỳ vọng về một trục cảnh quan đô thị hiện đại, kết nối và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực ven sông Hồng trong nhiều năm tới.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại