Hà Nội điều chỉnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng qua 16 phường với tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng

Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc để xem xét nhiều nội dung quan trọng. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án được xác định là nhiệm vụ trọng điểm, có tầm ảnh hưởng lớn trong chiến lược tái cấu trúc đô thị khu vực sông Hồng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Điều chỉnh lớn về nhà đầu tư, quy mô và tiến độ

Quang cảnh kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc sáng 11/5/2026.

So với Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ban hành ngày 14/12/2025, dự án lần này có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Liên danh nhà đầu tư từ 6 doanh nghiệp ban đầu nay còn lại 3 đơn vị gồm: Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Quy mô sử dụng đất của dự án cũng được điều chỉnh từ khoảng 11.000ha lên khoảng 11.418ha. Thay vì 4 dự án thành phần như trước, dự án hiện được chia thành 5 nhóm dự án lớn.

Đáng chú ý, dự án thành phần đầu tư 45km metro ngầm dọc tuyến hiện tạm thời chưa triển khai để tiếp tục nghiên cứu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của hệ thống đường sắt đô thị và đặc thù khu vực hai bên sông Hồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cũng giảm từ khoảng 855.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 736.963 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện được chia thành hai giai đoạn gồm 2026 - 2030 và 2030 - 2038, thay cho kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 như đề xuất trước đây.

Mở rộng quỹ đất đối ứng, thu hẹp phạm vi xã phường

Quỹ đất thanh toán cho dự án BT được điều chỉnh tăng từ khoảng 2.100ha lên khoảng 2.655,8ha, bao gồm cả quỹ đất trong và ngoài phạm vi dự án.

UBND TP Hà Nội cho biết quỹ đất dự kiến thanh toán sẽ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị thuộc dự án tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời sử dụng một phần quỹ đất thu hồi từ các dự án chậm triển khai và các khu đất dự kiến thanh toán cho dự án BT trên địa bàn.

Phạm vi dự án cũng có sự điều chỉnh. Nếu theo Nghị quyết 498, dự án đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thì nay giảm còn 16 xã, phường.

Các địa bàn nằm trong phạm vi triển khai gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được phân chia thành các dự án thành phần độc lập nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai đầu tư theo quy hoạch.

Trong đó, UBND các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý; nhà đầu tư có trách nhiệm ứng vốn và được hoàn trả theo cơ chế đầu tư của dự án tổng thể.

Việc trình chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là bước đi quan trọng trong định hướng kiến tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội, đồng thời mở ra kỳ vọng về một trục cảnh quan đô thị hiện đại, kết nối và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực ven sông Hồng trong nhiều năm tới.