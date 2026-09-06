HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên 109 tầng trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trần Hoàng
|

Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội đề xuất phát triển công trình điểm nhấn mang tên Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Khu vực quy hoạch dự kiến có quy mô dân số từ 800.000 đến 1,2 triệu người.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch dài khoảng 40km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường Hà Nội.

Phía bắc giới hạn đến đê tả sông Hồng, phía nam đến đê hữu sông Hồng, tổng diện tích khoảng 11.418ha. Theo định hướng điều chỉnh, dân số toàn khu vực được dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55m² một người; đất đơn vị ở khoảng 15m² một người.

Mật độ xây dựng gộp tại khu dịch vụ, công cộng là 60%; nhóm nhà ở từ 35% đến 40%; công viên chuyên đề 25% và công viên công cộng 5%.

Theo quy hoạch điều chỉnh, số tầng cao công trình ven sông phổ biến từ 30 đến 45 tầng. Đáng chú ý, quy hoạch đề xuất công trình điểm nhấn mang tên Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.

Tháp Kỷ Nguyên cao 109 tầng tại phối cảnh dự án. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Làng xóm truyền thống dự kiến cao 3 tầng (sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Báo cáo chưa nêu vị trí, chức năng, quy mô diện tích hoặc thời điểm xây dựng Tháp Kỷ nguyên.

Không gian quy hoạch được chia thành ba phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, rộng khoảng 3.436ha, dân số khoảng 160.000 người. Khu vực này được định hướng tái thiết đô thị, cải tạo làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và không gian thể dục, thể thao.

Phân đoạn thứ hai, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, rộng khoảng 4.548ha, dân số khoảng 541.000 người. Đây được xác định là khu vực trọng tâm, mang chức năng “phòng khách đô thị”, với các hoạt động dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn thứ ba, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, rộng khoảng 3.435ha, dân số khoảng 499.000 người. Khu vực này dự kiến phát triển các cụm công viên, khu đô thị định cư và đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, dịch vụ, thương mại cùng các không gian nông nghiệp sinh thái. Dân số dự kiến của ba phân đoạn cộng lại là 1,2 triệu người, tương ứng mức cao nhất trong khoảng dự báo dân số toàn khu vực.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội thông tin: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 18 dự án thành phần, trong đó có hai dự án giao thông ở bờ tả và bờ hữu sông Hồng, 11 dự án công viên, hai dự án kè và chỉnh trị lòng, bờ sông cùng ba dự án đô thị định cư và đa mục tiêu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại