Hà Nội đề xuất tăng gấp 1,5 lần tiền bồi thường khi thu hồi đất

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
Theo nội dung tờ trình, UBND TP Hà Nội cho biết việc áp dụng các chính sách hiện nay khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô nhìn chung nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên, các quy định này cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của Thủ đô.
Từ thực tiễn trên, theo UBND TP Hà Nội, việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) là cần thiết; đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo đó, mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định. Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.
Theo dự thảo tờ trình, việc soạn thảo để HĐND thành phố ban hành nghị quyết nhằm tạo chính sách có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực đất đai trong xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Ngày 27-1-2026, HĐND TP thông qua Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND (thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội), trong đó tại Điều 4 quy định:
"1. Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 2 lần so với mức quy định.
2. Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định."
UBND TP đã ban hành quy định mức, biện pháp hỗ trợ khác về đất khi Nhà nước thu hồi đất phù hợp với thực tế trên địa bàn TP Hà Nội (khoản 1 Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2026/QĐ- UBND ngày 2-4-2026) như sau:
"1. Hỗ trợ đối với đất
a) Hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 1-7-2014 không được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 12 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15-7-2024 của Chính phủ (thực hiện khoản 7 Điều 12 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15-7-2024 của Chính phủ): Mức hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp theo bảng giá do UBND TP ban hành.
b) Hỗ trợ đối với diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 1-7-2014 không được bồi thường theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15-7-2024 của Chính phủ (thực hiện khoản 9 Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ- CP ngày 15-7-2024 của Chính phủ): Mức hỗ trợ bằng 10% giá đất của loại đất thu hồi theo bảng giá do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
c) Hỗ trợ đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở hoặc đất có nguồn gốc là đất vườn, ao đã tách ra khỏi thửa đất ở: Hỗ trợ bằng 50% giá đất ở theo bảng giá, diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa tại địa phương.
d) Đất bãi sông do hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng trước ngày 1-7-2004, không đủ điều kiện được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất: Hỗ trợ bằng mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 5 Quyết định này.
đ) Hỗ trợ bằng 5 lần giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai, tại thời điểm thu hồi không đủ điều kiện để sản xuất nông nghiệp mà không do lỗi của người sử dụng đất, không vi phạm pháp luật đất đai. Diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương."