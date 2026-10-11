Hà Nội đề xuất phương án xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản

Hà Nội đề xuất phân 3 nhóm xử lý công trình vi phạm tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản, trong đó có phương án giữ lại, khắc phục có điều kiện hoặc tháo dỡ.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý điều hành hoặc tham gia góp vốn thành lập, hợp tác đầu tư trên địa bàn.

Danh mục gồm CT6 Kiến Hưng; Đại Thanh; CT5 Tân Triều; Khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các dự án VP3, VP5, VP6 và các tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm. Trong đó, CT11 và CT12 được tính chung là một dự án.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Phân loại nhóm phải di dời, nhóm được tồn tại

Theo dự thảo, công trình, hạng mục công trình, phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng tại các dự án được phân thành 3 nhóm:

Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí: đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng thực tế, không có tranh chấp về đất đai, xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không ảnh hưởng công trình lân cận.

Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải đáp ứng quy mô dân số thực tế hoặc được bổ sung theo phương án khắc phục. Công trình phải bảo đảm kiến trúc cảnh quan, hình khối hài hòa với không gian đô thị xung quanh; không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông và quy định về tĩnh không.

Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một hoặc một số tiêu chí về việc đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thực tế, không có tranh chấp đất đai, xây dựng và khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Những hạn chế này phải có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng quy mô dân số thực tế hoặc di dời cư dân tại các căn hộ và chuyển đổi công năng.

Nhóm 3 phải tháo dỡ gồm công trình không đáp ứng các tiêu chí về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không ảnh hưởng công trình lân cận; kiến trúc cảnh quan, hình khối công trình; chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông và tĩnh không.

Nhóm này còn gồm công trình không thể khắc phục các tiêu chí còn lại theo quy định đối với nhóm 2; nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

Phương án di dời

Đối với công trình được tồn tại, tồn tại có điều kiện và thứ tự di dời cư dân được quy định như sau:

Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được phép tồn tại (nhóm 1): Thực hiện di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ/diện tích vi phạm tại khu vực khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang mục đích phục vụ cộng đồng.

Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được phép tồn tại có điều kiện (nhóm 2): Trường hợp bổ sung các công trình phục vụ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực (theo phương án do chủ đầu tư đề xuất) mà vẫn không đáp ứng đối với số lượng căn hộ/dân số tăng thêm, thực hiện di dời cư dân và tài sản khỏi các căn hộ vi phạm theo thứ tự ưu tiên sau để đảm bảo khả năng dung nạp dân số:

Di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ/diện tích vi phạm tại khu vực khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang mục đích phục vụ cộng đồng.

Di dời cư dân tại các căn hộ thuộc phần công trình xây dựng vượt số tầng so với Giấy phép xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đối với các công trình, dự án không được phép tồn tại (Nhóm 3): Thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình.

Trước khi tổ chức di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh sách các căn hộ mà cư dân phải di dời; xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lợi hợp pháp khác của từng trường hợp. Chủ đầu tư đồng thời xây dựng và công khai phương án di dời, lấy ý kiến đồng thuận của cư dân về việc bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và các nội dung khác có liên quan.

Chủ đầu tư đảm bảo kinh phí để phục vụ công tác di dời, hỗ trợ nơi ở tạm thời của người dân trước khi thực hiện xong các phương án khắc phục hậu quả.

Cơ chế bồi thường, cấp sổ đỏ

Dự thảo quy định về cơ chế, chính sách đối với cư dân là chủ sở hữu căn hộ thuộc đối tượng phải di dời.

Theo đó, người mua căn hộ thuộc đối tượng phải di dời được chủ động lựa chọn, thỏa thuận với chủ đầu tư một trong các phương thức sau:

Nhận tiền đền bù, bồi thường, hỗ trợ của chủ đầu tư; Chuyển sang căn hộ, nhà ở tương đương tại dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện kinh doanh do chủ đầu tư thực hiện; Người đủ điều kiện theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Đối với công trình, dự án được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp từ phần vi phạm trật tự xây dựng.

Khoản này được tính bằng tổng diện tích sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhân với đơn giá xây dựng 1m² theo giá trị suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình, dự án đưa vào sử dụng thực tế, rồi nhân 50%.

Chủ đầu tư trực tiếp nộp khoản tiền này vào ngân sách thành phố thông qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo thời hạn ghi trong quyết định xử lý.

Nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án, công trình được phép tồn tại được xác định theo giá đất tại bảng giá đất nhân với hệ số do UBND thành phố quy định tại thời điểm chấp thuận cho công trình, hạng mục công trình tồn tại theo hiện trạng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về xây dựng và đất đai, chủ đầu tư phải hoàn tất hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà.

Nếu chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết.