UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất, cá nhân thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội khi chuyển đổi từ xe mô tô chạy xăng sang xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch , năng lượng xanh (có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên) sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng. Đến ngày 1/1/2030, mỗi cá nhân được hỗ trợ 1 xe.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; hộ cận nghèo hỗ trợ không quá 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ngân sách thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay đối với các cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh.

Người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng

Ngân sách thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay đối với các đơn vị dịch vụ công ích, kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, cơ sở cho thuê xe tự lái trên địa bàn Hà Nội khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

UBND thành phố đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân trên địa bàn.

Ngân sách thành phố hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện giao thông xanh. Mức hỗ trợ từ 50% đến 100% tùy theo từng loại xe, mục đích và đối tượng chuyển đổi.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh tự lái được sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố làm điểm đỗ, tập kết xe được miễn phí tối đa 5 năm.

Lộ trình hạn chế vùng phát thải thấp

Về các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường, UBND thành phố đề xuất đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng không tiếp nhận các đối tác vận hành bằng xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1/7/2026.

Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch theo lộ trình: 30% trước ngày 1/7/2026; 70% trước ngày 1/1/2028; 100% trước ngày 1/1/2030.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải, từ 1/7/2026 đảm bảo 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: 50% trước ngày 1/1/2028; 100% trước ngày 1/1/2030.

Đối với phương tiện giao thông đường bộ khác thực hiện theo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức từ 26/11- 28/11 /2025.