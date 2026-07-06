HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội đề xuất điều chỉnh học phí trường chất lượng cao, trường thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh

Hà Linh
|

Mức học phí năm học 2026-2027 được đề xuất điều chỉnh tại hầu hết các trường công lập chất lượng cao, từ bậc mầm non đến THPT, trong đó Trường tiểu học Nam Từ Liêm thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về mức học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập, đồng thời quy định mức thu học phí trường công lập chất lượng cao.

Ở bậc mầm non, mức học phí cao nhất được đề xuất là 5,95 triệu đồng/tháng, áp dụng tại Trường Mầm non 20-10 và Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị, tăng 850 nghìn so với năm ngoái.

Đối với bậc tiểu học, mức học phí cao nhất dự kiến lên tới 6 triệu đồng/học sinh/tháng. Trong đó, hệ Cambridge của Trường Tiểu học Nam Từ Liêm áp dụng mức thu này cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Tại bậc THCS, Trường THCS Cầu Giấy dự kiến điều chỉnh lên 4 triệu đồng/tháng đối với học sinh lớp 6 và 3,7 triệu đồng/tháng đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 9, trong khi năm học 2025 - 2026 trường thu đồng mức 3,3 triệu đồng/tháng cho tất cả các khối.

Trường THCS Lê Lợi được đề xuất tăng học phí từ 4,4 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/tháng đối với toàn bộ học sinh. THCS Giảng Võ 2, trường vừa được công nhận là trường chất lượng cao, dự kiến thu 4,5 triệu đồng/học sinh/tháng cho các khối từ lớp 6 đến lớp 9. Đây cũng là trường có mức thu học phí cao nhất ở bậc THCS.

Bên cạnh các trường tăng học phí, dự thảo cũng đề xuất giảm mức thu tại một số cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) dự kiến giảm học phí từ 4,2 triệu đồng xuống còn 3,15 triệu đồng/tháng, tương đương giảm khoảng 25%.

Tương tự, Trường THCS Thanh Xuân được đề xuất giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 3,7 triệu đồng/tháng, tương ứng giảm khoảng 7,5%.

Theo dự thảo, trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các trường công lập chất lượng cao vẫn được Nhà nước hỗ trợ phần học phí thuộc chương trình giáo dục bắt buộc theo chính sách miễn học phí. Phần chênh lệch theo mức thu của trường chất lượng cao sẽ do phụ huynh chi trả theo quy định.

Đối với nhóm trường THCS do các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập, Trường THCS Nguyễn Tất Thành được đề xuất tăng học phí từ 2,365 triệu đồng lên 2,54 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 7,4%.

Trong khi đó, Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm giữ nguyên học phí 4 triệu đồng/tháng như năm học trước. Với Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, học phí của học sinh khối 11 và 12 tiếp tục giữ ở mức 3,2 triệu đồng/tháng, còn học sinh khối 10 được đề xuất tăng từ 3,2 triệu đồng lên 3,4 triệu đồng/tháng.

Mức học phí dự kiến năm học tới của các trường chất lượng cao.

Danh tính tài xế ô tô biển xanh có hành vi chạy xe nguy hiểm, người dân đã ghi lại
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại