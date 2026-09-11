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Hà Nội: Dãy nhà cháy dữ dội giữa trưa

Thanh Hà
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Trưa 11/9, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại dãy nhà dân trên đường La Tinh – Dương Nội (An Khánh, Hà Nội).

- Ảnh 1.

Hình ảnh người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Người dân cho biết, khoảng 12h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại nhà dân kết hợp nơi sản xuất trên đường La Tinh - Dương Nội (thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, Hà Nội).

Do bên trong nhiều đồ dễ cháy ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Vụ cháy cũng lan sang một số nhà dân lân cận. Ghi nhận tại hiện trường, có khoảng 4-5 nhà bị thiệt hại.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy.

- Ảnh 3.

Nhiều tài sản bên trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 13h, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào bên trong làm mát, dập tàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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Hà Nội

An Khánh

La Tinh

cảnh sát PCCC

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