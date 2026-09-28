Hà Nội đánh giá các điểm ùn tắc từ dữ liệu camera và định vị GPS

Trong tháng 10 và 11/2026, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn nhằm xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý.

Theo kế hoạch, phạm vi khảo sát tập trung vào các điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ; các vị trí còn tồn tại bất cập trong phương án tổ chức giao thông; những khu vực có xung đột luồng xe và các dự án thi công rào chắn chiếm dụng lòng đường, mặt đường gây cản trở lưu thông.

Đợt khảo sát trong tháng 10 và 11/2026 sẽ kết hợp dữ liệu công nghệ với thị sát hiện trường nhằm tìm căn nguyên và làm rõ trách nhiệm tại các điểm nghẽn giao thông.

Thời kỳ lấy dữ liệu đánh giá tính từ ngày 1/3/2026 đến thời điểm khảo sát, kết hợp đối chiếu số liệu các năm trước để theo dõi diễn biến thực tế và hiệu quả của các biện pháp đã áp dụng.

Nội dung trọng tâm của đợt rà soát gồm việc đánh giá cách phân luồng, phân làn tại các nút giao; chu kỳ đèn tín hiệu; hệ thống biển báo, vạch sơn và thiết bị báo hiệu đường bộ. Đoàn cũng xem xét hiệu quả ứng dụng camera, dữ liệu GPS cùng các công nghệ đang dùng trong điều hành giao thông.

Đáng chú ý, dữ liệu từ hệ thống camera và GPS sẽ được sử dụng cùng với khảo sát trực tiếp tại hiện trường. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng có thêm dữ liệu về tình hình lưu thông, thay vì chỉ đánh giá ùn tắc thông qua ghi nhận tại một thời điểm.

Đối với những điểm ùn tắc từng được xử lý, đoàn khảo sát sẽ kiểm tra lại hiện trạng trước và sau can thiệp để đo lường khả năng thông hành, đồng thời làm rõ có xảy ra tình trạng tái ùn tắc hoặc ùn tắc dịch chuyển sang các tuyến lân cận hay không.

Tác động từ các công trường thi công là một nội dung khảo sát độc lập. Đoàn sẽ kiểm tra phạm vi, thời gian rào chắn; diện tích lòng đường thực tế còn lại cho phương tiện di chuyển; phương án phân luồng tại chỗ và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu nếu không thực hiện đúng phương án hoặc kéo dài thời gian rào chắn đã được cấp phép.

Đáng chú ý, đợt khảo sát kết hợp đồng thời giữa nghiên cứu hồ sơ chuyên môn, trích xuất dữ liệu camera, GPS và thị sát trực tiếp tại hiện trường. Việc sử dụng dữ liệu công nghệ giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ đánh giá xuyên suốt tình hình lưu thông, thay vì chỉ ghi nhận cục bộ tại một thời điểm; đồng thời kết hợp tổng hợp phản ánh từ báo chí, cử tri và tham vấn ý kiến chuyên gia.

Sau khảo sát, Ban Đô thị sẽ phân loại các giải pháp: nhóm có thể giải quyết ngay bằng điều chỉnh tổ chức giao thông và nhóm cần cải tạo, đầu tư hạ tầng. Mỗi vấn đề sẽ xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn thực hiện cụ thể. Kết quả được tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND thành phố để phục vụ công tác giám sát và kiến nghị xử lý ùn tắc giao thông trên địa bàn.