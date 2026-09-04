Hà Nội cưỡng chế phá dỡ loạt villa, homestay quanh hồ Đồng Đò

UBND xã Kim Anh (Hà Nội) huy động lực lượng, máy móc cưỡng chế một số villa, homestay xây dựng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ cạnh hồ Đồng Đò.

Sáng 4/9, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 4 công trình thuộc khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ.

Khoảng 70 người được huy động tham gia cưỡng chế các villa, homestay vi phạm.

Ô tô tải, máy xúc được huy động để chở trạc thải xây dựng sau phá dỡ ra khỏi hiện trường.

Công trình đầu tiên bị cưỡng chế là homestay Solara Đồng Đò của ông N.V.T. (44 tuổi, ở thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, Hà Nội). Công trình có tổng diện tích 475 m², gồm nhà hai tầng một tum, nhà một tầng, nhà cấp bốn, bể bơi, cổng sắt, sân lát gạch và tường rào.

Trường hợp thứ hai là homestay Huy Hoàng của bà P.T.T.B., gồm nhiều hạng mục khung sắt kết hợp sàn bê tông, tường gạch và ốp gỗ. Riêng bể bơi rộng 187,2 m², sân bê tông hơn 206 m².

Các công trình bị phá dỡ gồm villa, homestay vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ.

Công trình của ông N.T.D. vi phạm trên tổng diện tích 160,5 m², gồm ba cụm khung sắt, mái bạt, cao từ 3,5 - 4,5m.

Trường hợp còn lại do ông N.V.H. xây dựng, diện tích 154 m², có kết cấu móng gạch liên kết bằng vữa xi măng cát, cao 3m so với nền đất tự nhiên.

Trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm nhưng họ chưa thực hiện đầy đủ.

Lực lượng công an, y tế có mặt trong quá trình cưỡng chế.

UBND xã Kim Anh huy động lực lượng công an, các phòng chuyên môn, y tế, điện lực, đại diện tổ chức chính trị - xã hội và thôn Thái Vụ tham gia; đồng thời bố trí phương tiện phá dỡ, vận chuyển phế thải, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình cưỡng chế.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Kim Anh đã ban hành Kế hoạch số 361, tổ chức xử lý 4 công trình xây dựng vi phạm trong ranh giới rừng tại khu vực Đồng Đò.

Các lực lượng, phương tiện tập trung tại hiện trường từ 7h45, việc cưỡng chế bắt đầu lúc 8h và được triển khai đến khi hoàn thành.

Mục tiêu là phá dỡ các hạng mục vi phạm, buộc các chủ công trình thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu của đất.