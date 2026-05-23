Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ loạt nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực quản lý đất đai ngày càng lớn, các khu đất nông nghiệp đang bị lấn chiếm, làm bãi đổ trạc thải xây dựng, xây dựng trái phép tràn lan. Ghi nhận tại địa bàn xã Hoài Đức, các thôn Cao Xá, Phú Đa, thôn Chiền... có hàng trăm trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Theo người dân, có những công trình trái phép đã tồn tại nhiều năm nhưng không bị xử lý gây bức xúc cho cộng đồng.

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Cao Xá, xã Hoài Đức tồn tại nhiều năm. Ảnh: TH

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Hoài Đức cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng tập trung phá dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, UBND xã đã tháo dỡ 6 công trình với diện tích lớn nhất là hơn 500m2. "Chủ yếu đây là các công trình lấn chiếm, xây dựng vách alumi, khung sắt trên đất nông nghiệp. Một số trường hợp xây tường, ốp vách tôn trên đất phi nông nghiệp cũng đã bị xử lý", đại diện xã Hoài Đức thông tin. Các công trình vi phạm được xử lý tại Tổ dân phố Trạm Trôi, thôn Nội, thôn Phú Đa, thôn Cao Xá...

Một công trình vi phạm tại thôn Phú Đa, xã Hoài Đức. Ảnh: TH

Đáng chú ý, nhiều trường hợp cưỡng chế phá dỡ không xác định được cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, áp lực quản lý đất đai tại các địa phương ven đô như Hoài Đức cũng ngày một lớn hơn. Vì vậy, việc xử lý vi phạm quyết liệt là yêu cầu bắt buộc để giữ vững kỷ cương quản lý nhà nước.

Đại diện UBND xã khẳng định: Việc mạnh tay xử lý các công trình vi phạm tại xã Hoài Đức không chỉ là câu chuyện tháo dỡ những công trình xây dựng sai phép, mà còn là bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm kéo dài, bảo vệ quy hoạch và giữ gìn trật tự đô thị trong quá trình phát triển. Khi các vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, người dân sẽ nâng cao hơn ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tạo sự công bằng, minh bạch trong quản lý địa bàn.

Cơ quan chức năng xã Hoài Đức huy động xe xúc phá dỡ công trình kiên cố vi phạm

Trước đó ngày 20/5, UBND phường Từ Liêm cũng tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vô chủ trên địa bàn phường theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã triển khai cưỡng chế đối với 10 công trình vi phạm, trong đó có 9 trường hợp tại tổ dân phố 15 Tân Mỹ và 1 trường hợp tại khu vực tòa nhà C7, khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ dân phố 12 Cầu Diễn. Các công trình chủ yếu là kho lán tạm, khung sắt quây tôn, nền bê tông và nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên phần đất do Nhà nước quản lý.