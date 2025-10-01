Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp tại 2 xã

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND, về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Được biết, trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì xuất hiện các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn tính mạng vàtài sản của nhiều người dân. Cụ thể:

Các vị trí trên địa bàn xã Suối Hai

Hồ Hóc Cua, thuộc thôn Cua Chu là hồ thuỷ lợi do Công ty TNHH MTVThủy lợi Sông Tích quản lý (được nhận nguyên trạng từ địa phương), có lưu vực đón nước lớn từ núi Ba Vì, hiện trạng có tràn tự do và cống lấy nước; đoạn kênh nối tiếp giữa hạ lưu tràn và kênh dẫn sau tràn (do địa phương quản lý) có độ dốc lớn chảy thẳng vào đất của hộ dân mà không có biện pháp tiêu năng.

Hơn nữa, dòng chảy chảy xuống sát công trình nhà và chuồng trại chăn nuôi của 2 hộ dân làm xói mòn sâu vào móng nhà và sạt lở tường bao gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Hồi tháng 8 khu vực này đã xuất hiện sự cố mái hạ lưu đập bị sạt trượt chiều dài khoảng 60m, nguy cơ mất an toàn hồ đập, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các hộ dân phía hạ lưu của hồ.

Sạt lở tại xã Suối Hai trước đó. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Khu vực sạt lở nằm sườn núi Ba Vì thuộc xóm Xẩm, thôn 9, xã Suối Hai có độ chênh cao so với chân núi khoảng 50m, độ dốc rất lớn, hiện tại dưới chân núi có 9 hộ dân làm nhà ở và đang sinh sống nhiều năm với 44 nhân khẩu.

Hồi tháng 8 khu vực này đã xuất hiện vết sạt lở, nứt, sụt chạy ngang dài khoảng trên 300m theo triền núi phía sau nhà của 9 hộ dân; nước chảy từ lòng đất ra xuống phía chân đồi khá nhiều; các vết nứt có xu hướng phát triển về chiều dài, chiều rộng và chiều sâu.

Ngoài ra còn có 2 hộ dân trong khu vực xóm Xẩm, thôn 9 có công trình xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho việc ở gần vách taluy cao, độc dốc dựng đứng, đã xảy ra sạt lở đất vào công trình của hộ gia đình khi xảy ra mưa lớn, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

2 vị trí khu vực không đảm bảo an toàn do sạt lở (tại các thôn 1 và thôn 6): Các vị trí sạt lở đều có đặc điểm tại khu vực vách đứng cao; trước đây đã nhiềulần xuất hiện dấu hiệu, hiện tượng sạt lở xuống khu vực các hộ gia đình đang sinh sống trong khu vực mỗi khi có mưa lớn; thời gian diễn ra bão số 5 năm 2025 tiế ptục xuất hiện hiện tượng sạt lở, gây đổ một số công trình phụ và làm xuất hiện một số vết nứt có xu hướng phát triển, mở rộng.

Các vị trí trên địa bàn xã Ba Vì

Vị trí sạt lở khu vực các hộ gia đình tại thôn Yên Sơn: Do ảnh hưởng của cơn bão trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn với cường độ cao. Mái taluy hiện trạng có 3 cấp chưa được gia cố, mỗi cấp có chiều cao (7÷10)m.

Mái taluy cấp 1 nằm sát cổng vào khu du lịch Ao Vua, có dấu hiệu bị xói lở do nước mưa. Mái taluy cấp 2 bị sạt lở tạo thành hàm ếch, đất đá tràn vào khu vực bếp ăn của hộ gia đình đang sinh sống. Mái bị sạt lở sâu vào trong đường bê tông làm hư hỏng đường, phần lở hàm ếch chỉ còn trơ trọi tấm bê tông đã bị nứt vỡ.

Mái taluy cấp 3 trên đỉnh bị sạt lở, đất đá trên đỉnh đồi rơi xuống đường bê tông làm hư hỏng càngnghiêm trọng hơn, tấm bê tông mặt đường có vị trí bị vỡ thành nhiều mảnh.

Phía vai phải mái taluy vẫn tồn tại mạch nước ngầm chảy ra với dòng chảy khá mạnh. Ảnh hưởng của điểm sạt lở còn gây mất an toàn cho các hộ gia đình phía dưới chân đồi thuộc địa bàn xã Suối Hai.

Xã Ba Vì kiểm tra thực tế tại một số điểm có nguy cơ sạt lở đất trên địa hồi tháng 7/2025. Ảnh: UBND xã Ba Vì

Vị trí sạt lở khu vực các hộ gia đình tại thôn Hợp Nhất: Vị trí sạt lở có đặc điểm tại khu vực vách đứng cao; trước đây đã nhiều lần xuất hiện dấu hiệu, hiện tượng sạt lở xuống khu vực các hộ gia đình đang sinh sống mỗi khi có mưa lớn; thời gian mưa lớn kéo theo đất đá rơi xuống từ sườn đồi tràn vào nhà dân, làm hỏng một phần tường bao. Nếu tiếp tục sạt lở sẽ uy hiếp trực tiếpđến tính mạng, tài sản các hộ gia đình đang sinh sống ngay phía dưới.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trước đây tại các khu vực trên, UBND thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả:

UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý.

Ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở.

Đối với các hộ dân phải di dời: kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư; huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.