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Hà Nội: Công an xác minh vụ người phụ nữ lớn tuổi bị tài xế xe ôm sàm sỡ trên đường Giải Phóng

Thanh Hà
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Cơ quan công an đang xác minh làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc người phụ nữ lớn tuổi bị nam tài xế xe ôm có hành vi sàm sỡ trước khu vực Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, Hà Nội).

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin chia sẻ, vào chiều ngày 5/11, trong lúc đứng chờ xe bus tại điểm dừng trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng (Kim Liên, Hà Nội) có một số người là tài xế xe ôm đứng chờ khách.

Lúc này, một người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi đi một mình trên đường.

Đáng chú ý, tài khoản này chia sẻ việc có rất nhiều người ở xung quanh và tài xế xe ôm khác nhưng không ai giúp đỡ người phụ nữ.

Sau khi thông tin kèm theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi bị tài xế xe ôm sàm sỡ nơi đông người.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi của tài xế xe ôm và đề nghị cơ quan chức năng xác minh xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ việc, chỉ huy Công an phường Kim Liên cho biết đã nắm được thông tin và đơn vị đang xác minh làm rõ.

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