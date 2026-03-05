Hà Nội: Công an phường Tây Hồ kịp thời giải cứu cô gái trèo ra ngoài ban công nhà cao tầng

khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ tiếp nhận tin báo về việc một cô gái có hành động trèo ra bên ngoài căn nhà cao tầng, có ý định tiêu cực. Người này được xác định là chị Đ.T.N.Q. (SN 2000).

Theo thông tin ban đầu, do gặp một số vấn đề trong cuộc sống cá nhân, chị Q. rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 14 triển khai các biện pháp cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa triển khai các phương án đảm bảo an toàn, vừa kiên trì trấn an, động viên để ổn định tâm lý cho chị Q. Sau một thời gian thuyết phục, chị Q. đã bình tĩnh trở lại và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Theo Công an phường Tây Hồ, hiện sức khỏe và tinh thần của chị Q. đã dần ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với gia đình để quan tâm, hỗ trợ, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sự việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an cơ sở trong việc kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.