Hà Nội: Còn tình trạng chia sẻ tài liệu bí mật Nhà nước qua mạng xã hội

Ngày 28/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN), bảo đảm an ninh mạng và hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin trong các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhận định, thực tiễn vẫn còn tồn tại những hạn chế, sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước, lộ lọt thông tin trên môi trường mạng.

Đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một số sở, ban ngành, cấp xã qua công tác thanh tra, kiểm tra vẫn phát hiện tồn tại, hạn chế, vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ BMNN và bảo đảm an ninh mạng.

Hội nghị tập huấn ngày 28/4 do UBND TP. Hà Nội tổ chức

Trong đó có lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quan tâm, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên còn hạn chế. Trong khi đó, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ BMNN còn chủ quan, lơ là thiếu hiểu biết khi soạn thảo, lưu trữ BMNN trên máy tính kết nối mạng, chia sẻ các tài liệu BMNN qua mạng xã hội dẫn đến nguy cơ lộ, mất BMNN.

Vì thế, hậu quả của việc lộ, mất là hết sức nặng nề, có những hậu quả không thể khắc phục được ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ quan, tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hình sự, hành chính…, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, với tốc độ phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ hiện nay, Luật Bảo vệ BMNN và Luật An ninh mạng năm 2018 đã không còn phù hợp. Để khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Bảo vệ BMNN và Luật An ninh mạng năm 2018, ngày 10/12/2025 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật An ninh mạng (số 116/2025/QH15) và Luật Bảo vệ BMNN (số 117/2025/QH15), thay thế Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ BMNN năm 2018.

Hai luật này được thông qua nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN và an ninh mạng. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta với điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những điểm mới, đáng chú ý của hai luật, cùng với đó là những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an ninh mạng, thực trạng, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện công tác đảm bảo an ninh mạng, phương hướng, giải pháp.