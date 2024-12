Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa khai trương hạ tầng Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội được thiết kế, xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây riêng hiện đại, đồng bộ, bảo mật đa lớp, mang lại hiệu suất, sự an toàn và tính linh hoạt cao hơn cho người dùng.

Đặc biệt, để tối ưu nguồn lực, chi phí, tăng hiệu quả trong quá trình vận hành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã áp dụng mô hình thuê dịch vụ.



Trung tâm dữ liệu chính thành phố Hà Nội được đặt hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu của VNPT khu công nghệ cao Hoà Lạc (VNPT IDC Hoà Lạc).

Theo đại diện của VNPT, VNPT IDC Hoà Lạc là trung tâm dữ liệu quy mô lớn và công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam. Hệ thống giám sát an ninh theo 6 lớp bảo mật từ ngoài vào trong Data Hall của Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng ở mức cao nhất.

Liên danh Nhà thầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty CP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (SVTECH) và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VinaPhone đã được lựa chọn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng Trung tâm dữ liệu cho Hà Nội. Đây là đội ngũ kỹ sư, chuyên gia CNTT được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, hầu hết đã có chứng chỉ chuyên sâu về Data Center như: CDFOM, CDRP, CDMS, CTDC, CCNA, CCNP.

Do đó, Thành phố Hà Nội có thể hoàn toàn yên tâm với kết nối ổn định, độ tin cậy, bảo mật cao và được giám sát vận hành 24/7, luôn sẵn sàng mở rộng trong tương lai khi cần.



Sau hơn 4 tháng triển khai, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội cùng với Liên danh Nhà thầu đã thiết lập xong hạ tầng Trung tâm Dữ liệu chính và hoàn thành di trú hơn 300 hệ thống ứng dụng hiện có của Thành phố lên hạ tầng mới.

Ông Hà Minh Hải - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết Trung tâm Dữ liệu chính đóng vai trò là hạ tầng công nghệ cốt lõi, bảo đảm nền tảng lưu trữ, kết nối và xử lý thông tin an toàn, hiệu quả cho các hệ thống quản lý và dịch vụ công. Ngoài ra trung tâm là nơi hội tụ và khai thác dữ liệu lớn từ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giao thông, y tế, giáo dục...

Trung tâm Dữ liệu hạ tầng chính Thành phố Hà Nội đi vào vận hành là một sự kiện ý nghĩa và giá trị đối với một Thủ đô có quy mô 10 triệu dân. Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Thành Chính, Phó Tổng Giám Đốc Sản phẩm & Giải pháp SVTECH nhấn mạnh: “Trung tâm Dữ liệu Hạ tầng chính TP Hà Nội được xây dựng hệ thống an ninh an toàn thông tin theo khuyến nghị trong Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Hệ thống áp dụng các công nghệ mới tuân thủ Khung bảo vệ cơ sở hạ tầng và dữ liệu của tổ chức bằng tính năng xác thực - Zero trust framework.

Ngoài ra, hệ thống sao lưu dự phòng tạo ra lớp phòng thủ cuối đảm bảo dữ liệu hệ thống luôn được sẵn sàng khôi phục khi cần thiết.

Đặc biệt, hệ thống được vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm giúp tối thiểu sai sót và sự cố. SVTECH đảm bảo tính sẵn sàng của các dịch vụ công nghệ thông tin, hạn chế tối đa các cuộc tấn công trên không gian mạng, tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra với hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin", vị Phó tổng giám đốc nhấn mạnh.