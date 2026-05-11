Hà Nội có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Hưởng
|

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Hà Nội bổ nhiệm 2 phó chủ tịch UBND Hà Nội mới cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hà Nội chúc mừng 2 tân phó chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Hải Xuân

Tại kỳ họp, đa số các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tán thành bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971) từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường (SN 1973) có thời gian dài công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) và từng giữ chức giám đốc sở này, sau đó ông giữ chức Bí thư huyện Sóc Sơn (cũ)... Tháng 2-2026, ông Cường được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND TP Hà Nội hiện có ông Vũ Đại Thắng là chủ tịch; 6 phó chủ tịch gồm các ông: Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực; Nguyễn Xuân Lưu; Trương Việt Dũng; Đỗ Anh Tuấn; Bùi Duy Cường và bà Vũ Thu Hà.

Thông tin quan trọng với tất cả người dân cần đăng ký cấp hộ chiếu
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

