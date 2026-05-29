HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Cô gái 31 tuổi rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình tiết lộ biểu hiện đáng lo trước đó

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Khi rời nhà, chị Trâm nói đi mua đồ ăn, không mang theo điện thoại.

Ngày 29/5, Fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội đăng thông báo tìm người. Thông tin cho biết, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Ngô Thị Nhật Trâm (SN 1995, trú tại Tập thể Viện Quy hoạch Rừng, tổ 4, xã Thanh Trì, Hà Nội) về việc chị này đi khỏi nhà từ ngày 3/5/2026 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được.

Hà Nội: Cô gái 31 tuổi rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình tiết lộ biểu hiện đáng lo trước đó - Ảnh 1.

Chị Trâm rời nhà từ ngày 3/5 đến nay chưa rõ tung tích. (Ảnh: Fanpage Công an TP Hà Nội)

Cùng ngày, trao đổi trên báo VietNamNet, bà Định Thị Thảo (70 tuổi, mẹ ruột của chị Trâm) cho biết vào ngày xảy ra sự việc, chị Trâm nói ra ngoài mua đồ ăn. Khi đi, chị chỉ mang một ít tiền mặt và căn cước công dân, để lại điện thoại ở nhà.

Theo gia đình, chị Trâm từng làm việc tại một số đơn vị khác nhau nhưng đã nghỉ việc, hiện phụ giúp chị gái bán hàng online. Chị Trâm cũng từng vài lần bỏ nhà đi, song chỉ mấy ngày là trở về. Lần này là lần chị Trâm đi lâu nhất từ trước đến nay.

Hà Nội: Cô gái 31 tuổi rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình tiết lộ biểu hiện đáng lo trước đó - Ảnh 2.

Hình ảnh chị Trâm khi rời nhà. (Ảnh: VietNamNet)

Người mẹ tiết lộ, con gái có tâm lý không ổn định, thường xuyên phải dùng thuốc điều trị. Vì vậy, việc chị Trâm mất liên lạc nhiều tuần nay khiến gia đình rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Mọi người chỉ mong chị Trâm bình an và sớm trở về với gia đình.

Gia đình rất mong nếu ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Trâm thì xin liên hệ qua số điện thoại: 0912.349.983 hoặc 0339.036.391.

Vụ người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô sau va chạm ở Hà Nội: Công an rà soát camera để tìm người
Tags

mất liên lạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại