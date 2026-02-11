Hà Nội chuẩn bị giãn dân, vùng đất nào sẽ đón sóng dịch chuyển?

Áp lực nội đô và tầm nhìn "Thế kỷ" của Quy hoạch Thủ đô

Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử về phát triển đô thị. Sự quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường và mật độ dân số dày đặc tại khu vực lõi đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải giãn dân. Con số hơn 860.000 người cần di dời không chỉ là một mục tiêu hành chính, mà là tín hiệu kích hoạt cho sự trỗi dậy của các vùng đất ven đô.

Nhìn nhận về vấn đề này dưới góc độ chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá rất cao bản Dự thảo quy hoạch mới. Theo Giáo sư, dự thảo này chứa đựng một "tham vọng lớn" với những ý tưởng đúng đắn và táo bạo. Điểm đột phá nhất chính là việc chuyển từ tầm nhìn ngắn hạn 2065 sang một chiến lược dài hơi "100 năm và xa hơn".

Đối với giới đầu tư, tầm nhìn dài hạn này chính là "bảo chứng vàng". Khi quy hoạch ổn định trong suốt một thế kỷ, rủi ro pháp lý và rủi ro thay đổi quy hoạch giảm đi đáng kể, tạo đà tâm lý vững chãi cho việc xuống tiền vào các tài sản dài hạn tại vùng ven.

Hơn nữa, Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng nhấn mạnh rằng Dự thảo đã định hình hệ thống đô thị theo hướng đa trung tâm, đa cực với "9 cực tăng trưởng". Các cực này bao gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Hòa Lạc,... Đây chính là tư duy giảm tải cho lõi đô thị một cách khoa học. Khi các cực tăng trưởng này hình thành, hạ tầng giao thông và xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, biến các vùng đất "vệ tinh" trở thành những trung tâm kinh tế - xã hội mới, kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản tất yếu tại các khu vực lân cận có kết nối thuận tiện như Thanh Thủy (Phú Thọ).

Chất lượng sống, sức khỏe và tuổi thọ: Thước đo mới của bất động sản cao cấp

Một điểm thú vị trong phân tích của Giáo sư Đặng Hùng Võ là việc Dự thảo quy hoạch đặt "hạnh phúc - chất lượng sống" làm trung tâm. Các chỉ tiêu xã hội được định lượng cụ thể bằng "Chỉ số phát triển con người" (HDI) mục tiêu đạt 0,92/1; chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10 và tuổi thọ trung bình đạt 80 tuổi.

Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng đầu tư bất động sản sẽ dịch chuyển từ "tấc đất tấc vàng" sang "tấc đất tấc sinh thái". Giới nhà giàu không còn chỉ mua đất để chờ tăng giá, họ mua sức khỏe, mua sự thư thái và mua tuổi thọ. Trong bối cảnh đó, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng nằm tại vùng ven, nơi có thiên nhiên ưu đãi và kết nối thuận lợi, đang trở thành điểm đến lý tưởng.

Dự án Tokyu Retreat của Tập đoàn Onsen Fuji tại Thanh Thủy, nơi cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 1 giờ di chuyển, là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Nắm bắt được nhu cầu về một cuộc sống chất lượng cao chuẩn Nhật, chủ đầu tư đã kiến tạo một không gian sống không chỉ để ở mà còn để trị liệu và tận hưởng, đáp ứng đúng tiêu chí về một cuộc sống "hạnh phúc" và "tuổi thọ" mà quy hoạch thủ đô đang hướng tới.

Tokyu Retreat - bài toán tài chính thông minh đón đầu chu kỳ mới

Nếu quy hoạch vĩ mô là "địa lợi", thì các chính sách bán hàng và vận hành linh hoạt của Tokyu Retreat chính là "nhân hòa", tạo nên sức hút khó cưỡng đối với các nhà đầu tư sành sỏi.

Tập đoàn Onsen Fuji vừa chính thức công bố chính sách bán hàng mới áp dụng từ ngày 10/1 vừa qua, được đánh giá là cơ hội vàng để sở hữu biệt thự và liền kề thương mại tại thời điểm này.

Đối với những nhà đầu tư ưa thích sự an toàn và dòng tiền đều đặn, chương trình thuê lại là một lựa chọn hoàn hảo. Mức giá thuê được quy định chi tiết và phân hóa rõ ràng theo từng dòng sản phẩm cao cấp: Cam kết dòng tiền vững chắc - nhà đầu tư được cam kết thuê lại với mức thu nhập cố định lên tới 70 triệu VNĐ/tháng trong tối thiểu 10 năm.

Đây là những con số biết nói, đảm bảo lợi nhuận thực tế ngay khi bàn giao, giải quyết bài toán "đọng vốn" thường thấy ở các dự án vùng ven chưa đi vào vận hành.

Không gian sống tại các biệt thự ở Tokyu Retreat không chỉ để ở mà còn để trị liệu và tận hưởng với bể khoáng nóng ngay tại nhà.

Ngoài cam kết thuê lại, nhà đầu tư còn có thể chọn tham gia Chương trình ủy thác kinh doanh với hai kịch bản lợi nhuận hấp dẫn: chia sẻ doanh thu 50% hoặc nhận 80% lợi nhuận khai thác cùng quyền lợi lưu trú, sử dụng dịch vụ tại Ohayo Onsen & Spa miễn phí tương ứng với từng chương trình. Đây là đặc quyền hiếm có, biến ngôi nhà ven đô vượt xa khái niệm "second home" thông thường, trở thành một không gian sống – nghỉ dưỡng – đầu tư song hành.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn đến năm 2100 và cấu trúc đô thị đa tầng, đa cực, đang mở ra kỷ nguyên mới cho bất động sản vệ tinh. Sự dịch chuyển của dòng người và dòng vốn ra khỏi vùng lõi là xu thế tất yếu không thể đảo ngược.

Trong bức tranh vĩ mô đó, Tokyu Retreat nổi lên như một điểm sáng nhờ pháp lý minh bạch, chính sách bán hàng ưu việt và cam kết lợi nhuận rõ ràng. Với sự kết hợp giữa tư duy quy hoạch bền vững mà Giáo sư Đặng Hùng Võ đã phân tích và các giá trị thực tế từ chính sách của Onsen Fuji, đây chính là thời điểm "chín muồi" để các nhà đầu tư dài hạn đón đầu làn sóng tăng trưởng mới tại vùng đất Tổ.