Hà Nội chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất 49 trường hợp để xây trường học

UBND xã Ô Diên (Hà Nội) vừa thông báo kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 49 hộ gia đình, cá nhân (53 thửa đất) để thực hiện dự án xây dựng Trường tiểu học Liên Hồng (xã Ô Diên).

Được biết, Dự án xây dựng Trường tiểu học Liên Hồng có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, được UBND huyện Đan Phượng (cũ) phê duyệt năm 2022. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể triển khai do vướng mắc trong GPMB.

UBND huyện Đan Phượng (cũ) và UBND xã Ô Diên (mới) đã có các quyết định về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân với diện tích 9.225 m2 để thực hiện dự án.

Thực hiện các quyết định trên, UBND xã Ô Diên xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 53 thửa đất của 49 hộ gia đình, cá nhân trong chỉ giới GPMB.

Dự kiến, thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến từ ngày 26/5 đến 29/5.

Sau khi ban hành kế hoạch cưỡng chế, các tổ công tác của địa phương tiếp tục đến các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bàn giao đất. Đến 23/5 đã có 2 trường hợp tự nguyện bàn giao đất để thực hiện dự án. Đối với 47 hộ còn lại, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phấn đấu không phải tổ chức cưỡng chế.

Phác thảo mô hình Trường Tiểu học Liên Hồng

Liên quan đến GPMB, ngày 23/5 UBND xã Tây Phương cho biết, xã đã thực hiện cưỡng chế kiểm đếm Dự án đường trục 42m kết nối từ đường vành đai du lịch Tuần Châu (xã Quốc Oai) đến đường tỉnh 419 (xã Tây Phương).

Dự án đường trục 42m là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và địa phương. Vì vậy, việc sớm hoàn thành công tác GPMB là yêu cầu cấp thiết.

Quá trình triển khai dự án đa số hộ dân đồng thuận xác minh nguồn gốc đất và kiểm đếm tài sản trên đất. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không chấp hành nên xã phải cưỡng chế kiểm đếm.

Sau khi hoàn thành kiểm đếm, xã sẽ xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Nếu người dân đồng thuận, UBND xã sẽ phê duyệt phương án, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.