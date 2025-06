Lên tiếng trước thông tin thành phố sẽ thu phí ô tô đi vào Vành đai 3 trên cao và Đại lộ Thăng Long, ngày 11/6, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đối với đường cao tốc do Trung ương, Bộ Xây dựng quản lý, Bộ sẽ phải tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định về thu phí. Còn đối với cao tốc do địa phương quản lý, địa phương phải ban hành mức thu phí.

Vì vậy, Sở Xây dựng đang xây dựng mức thu phí đối với cao tốc do Hà Nội quản lý.

"Việc tổ chức thu, bao giờ thu, thu như thế nào, hiện nay thành phố chưa có chủ trương. Chúng tôi đang thực hiện theo luật là xây dựng mức thu để ban hành. Vì vậy thông tin thu phí trên đường Vành đai 3 trên cao và Đại lộ Thăng Long là không chính xác. Việc thu phí hay không thu phí sẽ cần phải đáp ứng điều kiện để thu và cần có chủ trương", ông Bảo nhấn mạnh.

Đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hồng Quang)

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 10/6, thành phố lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do thành phố quản lý.

Theo dự thảo, các tuyến đường có thể thu phí đáp ứng điều kiện sau: Được thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan; bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý, đưa vào khai thác và có đề án khai thác tài sản được thành phố phê duyệt.

Phí đi cao tốc được xác định trên quãng đường thực tế phương tiện di chuyển, mức phí tương ứng với từng loại phương tiện (đồng/km).

Mức phí, đối tượng chịu phí, miễn phí thực hiện theo Nghị định số 130/2024 về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Nghị định 130 quy định 5 nhóm xe phải chịu phí sử dụng cao tốc, chia làm hai mức. Trong đó, mức 1 áp dụng với cao tốc đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn; mức 2 áp dụng với cao tốc chưa đạt chuẩn như chưa có trạm dừng nghỉ, đường gom, làn dừng khẩn cấp.

Tài xế ô tô chạy trên cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí, thấp nhất 900 đồng, cao nhất 5.200 đồng mỗi km.

Hiện trên địa bàn có hai tuyến đường cao tốc do TP Hà Nội quản lý là Vành đai 3 trên cao (hơn 29 km) và Đại lộ Thăng Long (28 km).