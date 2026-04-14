Hà Nội chốt mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Minh Tuệ/VTC News |

Quốc lộ 1 mở rộng dài hơn 36km, gồm đường chính 10 làn xe, kết nối với các tuyến huyết mạch của Thủ đô, trục đô thị khu thể thao Olympic, nút giao Cầu Giẽ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án, vị trí tuyến Quốc lộ 1 , tỷ lệ 1/500 (đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ).

Theo quyết định, vị trí tuyến Quốc lộ 1 (từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ) đi qua địa phận các phường, xã của Hà Nội gồm: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh,Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Chiều dài tuyến khoảng 36,3km với điểm đầu (điểm 1) tại nút giao với đường Vành đai 1 (hầm Kim Liên); điểm cuối (điểm 55) tại nút giao Cầu Giẽ (địa phận xã Đại Xuyên).

Việc mở rộng Quốc lộ 1 nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc.

Về hướng tuyến, UBND TP Hà Nội cho biết phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội được duyệt và định hướng tại quy hoạch tổng thể Thủ đô đang nghiên cứu.

Đồng thời hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện có (riêng đoạn tuyến qua khu vực ga Phú Xuyên được nắn chỉnh không đi theo đường hiện trạng để tận dụng phần đất của ga Phú Xuyên sau khi cải dịch tuyến đường sắt quốc gia).

Về cấp hạng, tuyến đường trên được xác định là đường cấp đô thị (loại đường trục chính đô thị). Đường có quy mô mặt cắt ngang B=90m, gồm phần đường chính 10 làn xe; đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe và các dải phân cách giữa, dải phân cách bên và hè hai bên.

Một số đoạn tuyến dọc tuyến đường trên cũng sẽ được mở rộng cục bộ để đảm bảo các yêu cầu tổ chức giao thông và phù hợp với hiện trạng.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường trên sẽ hình thành 11 nút giao thông chính, kết nối với các tuyến huyết mạch của Thủ đô như Vành đai 1, 2, 2.5, 3, 3.5 và 4, đường 70, trục đô thị khu thể thao Olympic, tỉnh lộ 427 (khu vực cầu Dương Trực Nguyên), nút giao Cầu Giẽ.

Các nút giao trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ sẽ được nghiên cứu thiết kế liên thông khác mức nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc.

