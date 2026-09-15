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Hà Nội cho xe đi vào làn BRT tại nút Láng Hạ - Giảng Võ

Viên Minh
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Sở Xây dựng Hà Nội cho phép các phương tiện đi vào làn BRT tại nút Láng Hạ - Giảng Võ từ ngày 15/9 nhằm giảm ùn tắc khi thi công cầu vượt.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo phương án mới, từ 15/9, các loại phương tiện được lưu thông vào làn BRT tại một số đoạn nhằm giảm ùn tắc khu vực.

Cụ thể, theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ, phương tiện được đi vào làn BRT từ số 8 Láng Hạ đến đoạn giao với đường Trần Huy Liệu.

Ở chiều ngược lại, phương tiện được lưu thông vào làn BRT từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ.

Hà Nội cho phép xe vào làn BRT tại nút Láng Hạ - Giảng Võ giảm ùn tắc 2026 - Ảnh 1.

Nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành. (Ảnh: Viên Minh)

Phương án này được áp dụng trong thời gian thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, giai đoạn 2. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Bên cạnh việc cho phương tiện sử dụng làn BRT, Sở Xây dựng cũng thay đổi một số điểm quay đầu của ô tô tại khu vực.

Theo đó, ô tô đi theo hướng Vành đai 1 về Hào Nam - Hoàng Cầu không được quay đầu tại điểm mở số 2 trên đường Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu phải đi đến điểm mở tiếp theo theo hướng dẫn của biển báo.

Tại đường Giảng Võ, ô tô tải và ô tô khách không được quay đầu tại điểm mở số 227 để đi Vành đai 1 hoặc Láng Hạ. Các phương tiện này phải đi đến điểm mở kế tiếp.

Những hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo các phương án đã được Sở Xây dựng ban hành trước đó.

Phương án mới được đưa ra sau cuộc họp ngày 14/9 giữa Sở Xây dựng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan về tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt nút Láng Hạ - Giảng Võ.

Trong thông báo, Sở Xây dựng nêu từ ngày 11 đến 14/9, khu vực nút giao và các tuyến đường lân cận xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đây là thời gian khu vực được tổ chức rào chắn, phân luồng để phục vụ thi công giai đoạn 2.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện đúng phương án rào chắn, phân luồng đã được thống nhất.

Ban Quản lý dự án phải phối hợp với lực lượng chức năng bố trí người hướng dẫn phân luồng, theo dõi tình hình giao thông và kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập. Trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, việc điều chỉnh rào chắn, bố trí lực lượng hoặc biển báo gây ùn tắc nghiêm trọng, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước liên ngành và Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu tại những vị trí đã hoàn thành thi công phải thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông. Phương án rào chắn các giai đoạn tiếp theo phải được xây dựng, trình Sở xem xét trước khi triển khai.

Đối với phương tiện, máy móc thi công, Sở Xây dựng yêu cầu tập kết trong phạm vi hàng rào công trường. Các phương tiện này chỉ được phép di chuyển ra ngoài từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Nếu cần di chuyển vào thời gian khác phải được cấp phép theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. UBND phường Giảng Võ và phường Láng phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực.

Tags

Sở Xây dựng Hà Nội

đi vào làn BRT

Láng Hạ

Giảng Võ

điều tiết giao thông

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