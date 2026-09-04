Hà Nội chính thức có 'Bản đồ mưa ngập'

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa đưa vào vận hành mini app "Bản đồ mưa ngập" trên ứng dụng iHanoi. Với mô hình "tất cả trong một", người dùng iHanoi có thể tiếp cận thông tin ngay lập tức mà không cần cài đặt thêm ứng dụng rời.

Điểm đáng chú ý của công cụ này là khả năng cập nhật tình trạng mưa, ngập theo thời gian thực và chủ động gửi cảnh báo đến điện thoại của người dùng.

Mini App "Bản đồ mưa ngập" là một tiện ích chuyên sâu được phát triển đồng bộ và nhúng trực tiếp vào hệ sinh thái iHanoi. Thay vì sử dụng các nguồn tin tản mát trên mạng xã hội, mini app khai thác nguồn dữ liệu chính thống từ hệ thống quan trắc của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC).

Với mô hình "tất cả trong một", người dùng iHanoi có thể tiếp cận thông tin ngay lập tức mà không cần cài đặt thêm ứng dụng rời, tối ưu hóa dung lượng thiết bị và thời gian truy cập.

Giao diện mini app "Bản đồ mưa ngập" trên ứng dụng iHanoi trên điện thoại.

Mini app mang lại trải nghiệm trực quan với các nhóm tính năng được thiết kế cá nhân hóa. Cụ thể, bản đồ trực quan thời gian thực giúp người dùng có thể sử dụng nút chọn "Lọc lớp hiển thị" để chọn xem trạm đo mưa/điểm ngập lụt và linh hoạt chuyển đổi giữa bản đồ nền riêng của Hà Nội hoặc Google Maps (vệ tinh, giao thông) để định vị chính xác nhất. Hệ thống sử dụng thang chỉ thị màu từ xanh (an toàn) đến tím (nghiêm trọng lượng mưa > 1.000mm hoặc ngập sâu >10m).

Khi chạm vào một điểm mưa/ngập cụ thể trên bản đồ, ứng dụng hiển thị Popup chi tiết (tên điểm, địa chỉ, lượng mưa, mức độ ngập). Tính năng này cho phép người dân ngay lập tức thiết lập lộ trình di chuyển an toàn để tránh vùng nguy hiểm.

Người dùng có quyền thiết lập loại cảnh báo, bán kính cảnh báo từ 1km đến 100km và khung giờ nhận cảnh báo. Thông báo đẩy (Push notification) sẽ được gửi tự động theo cấu hình cài đặt người dùng thiết lập.