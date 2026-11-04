Hà Nội chi hơn 42.800 tỷ đồng làm 5 dự án khẩn cấp giải quyết ùn tắc giao thông

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết thực hiện 5 dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông với tổng mức đầu tư tổng 42.846 tỷ đồng.

Ngày 4/11, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết thực hiện 5 dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông.

Theo báo cáo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tập trung vào tổ chức lại hạ tầng đường sắt, tăng cường kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

Tổng mức đầu tư, kinh phí dự kiến của các dự án khoảng 42.846 tỷ đồng.

Tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có kinh phí dự kiến 2.202 tỷ đồng.

Trong đó, dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.419 tỷ đồng. Phạm vi cải dịch dài khoảng 27,5 km, cùng khoảng 3 km kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển; đầu tư 3 ga mới gồm Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên.

Dự án nhằm bảo đảm mặt bằng triển khai các công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, đồng thời duy trì hoạt động vận tải đường sắt. Thời gian hoàn thành dự kiến là ngày 31/3/2027.

Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn với tổng mức đầu tư tạm tính 27.752 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12/2028. Tuyến chính từ Thường Tín đến Kim Sơn dài khoảng 31,3 km, quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa.

Theo UBND thành phố, dự án hướng tới kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời cần triển khai đồng bộ với dự án cải dịch đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi để tiết kiệm chi phí và bảo đảm hiệu quả khai thác. Hai dự án đường sắt dự kiến sử dụng nguồn ngân sách Trung ương chuyển về thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 40.171 tỷ đồng.

Đối với đường bộ, dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có kinh phí dự kiến 2.202 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Tuyến dài khoảng 1.764 m, rộng 16,5 m, quy mô 4 làn xe, nhằm tách dòng phương tiện đi thẳng liên tỉnh khỏi các hướng giao cắt đồng mức, nâng cao năng lực thông hành và giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Đại biểu Đường Hoài Nam phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Đường Hoài Nam bày tỏ sự thống nhất cao với việc triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp. Đề cập khu vực nút giao Cổ Linh, phía cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đại biểu cho biết, mặt bằng thi công chật hẹp khiến việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Nếu thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường, thời gian rào chắn sẽ kéo dài, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống người dân.

Theo đại biểu Đường Hoài Nam, việc áp dụng cơ chế khẩn cấp để triển khai đồng thời tuyến đường trên cao và hầm chui Cổ Linh - Đàm Quang Trung là giải pháp phù hợp với thực tế, hạn chế việc rào chắn, thi công nhiều lần, đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương.

Cùng với các công trình giao thông, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất GS1-1 tại phường Thượng Cát có diện tích khoảng 13,66 ha, kinh phí dự kiến 403,047 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Dự án nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ đường Vành đai 2,5 và các công trình giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, ổn định chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất.

Dự án còn lại có tổng mức đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2026, gồm xây dựng đường gom, đóng các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển và Yên Viên - Lào Cai; xây dựng bãi đón, tiễn hành khách trung chuyển tại Gia Lâm; san lấp mặt bằng bãi hàng ga Hà Đông.

Các hạng mục trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tổ chức lại vận tải và tạo điều kiện bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm về thành phố quản lý.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị rà soát kỹ tiêu chí, điều kiện áp dụng lệnh khẩn cấp trên cơ sở sự cần thiết và tính cấp bách của từng công trình. Các dự án phải phù hợp quy hoạch, khớp nối đồng bộ các tuyến, nút giao và hạ tầng kỹ thuật, tránh đầu tư rời rạc, không phát huy hiệu quả hoặc phải đầu tư bổ sung gây lãng phí.

Đồng thời, thành phố cần bảo đảm nguồn lực phù hợp với tiến độ, không để thiếu vốn, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương chuyển về thành phố.