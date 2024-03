Khoảng 16h06 ngày 15-3, trên phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), khi công an phường Trương Định dừng xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29C - 856... để xử lý lỗi dừng đỗ, lái xe đã bất ngờ rồ ga bỏ chạy.



Mặc dù xe bán tải đã bị 2 xe chuyên dụng của Công an phường chặn đầu đuôi và có nhiều người dân đứng trước mũi xe nhưng lái xe vẫn bất chấp đánh lái bỏ chạy.



Hiện trường vụ việc

Trong quá trình bỏ chạy, lái xe tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có một thanh niên đi xe máy SH bị húc thẳng vào xe. Người điều khiển xe máy SH may kịp nhảy ra thoát nạn nên hô hào người dân đuổi theo.

Xe bán tải trên chạy trốn khoảng 4km đến đường vành đai 3 thì buộc phải dừng lại. Nhiều người dân bức xúc đã lao vào hành hung lái xe ngay trong cabin.

Lực lượng công an quận Hai Bà Trưng phải hết sức can ngăn người dân, đưa lái xe về trụ sở công an làm việc.

Sau quá trình bỏ chạy va chạm với nhiều phương tiện, đầu xe bán tải hoàn toàn biến dạng. Trong xe, ngoài lái xe là một nam giới trung tuổi còn có 1 phụ nữ.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và kiểm tra nồng độ cồn, test ma tuý lái xe. Vụ việc đang được công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.