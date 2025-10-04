HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê

Thanh Hà |

Tối 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Thụy Khuê (Hà Nội).

Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê- Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 18h40, tại tầng 1 tòa nhà cao 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Không lâu sau đó đám cháy được dập tắt, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu vực quầy giao dịch tầng 1 ngân hàng có địa chỉ nêu trên.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ và thống kê thiệt hại tài sản.

Tags

cháy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại