HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Cháy cửa hàng xe máy, hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi

Thanh Hà
|

Tối 8/10, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng bán xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Lửa bốc lên dữ dội thiêu rụi hàng chục xe máy bên trong.

Cháy cửa hàng xe máy tại Hà Nội , hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 1.

5 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Theo người dân, vào khoảng hơn 22h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều xe máy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.

Phát hiện có cháy, nhiều người ở trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân.

Cháy cửa hàng xe máy tại Hà Nội , hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 2.
Cháy cửa hàng xe máy tại Hà Nội , hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 3.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực phía trước đường Nguyễn Khánh Toàn được phong toả, cấm phương tiện di chuyển phục vụ công tác chữa cháy.

Cháy cửa hàng xe máy tại Hà Nội , hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 4.
Cháy cửa hàng xe máy tại Hà Nội , hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 5.
Cháy cửa hàng xe máy tại Hà Nội , hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 6.

Đến hơn 23h đám cháy được dập tắt. Bên trong hàng chục xe máy bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tags

Nguyễn Khánh Toàn

PCCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại