Hà Nội: Chấn chỉnh nhà hàng đổ nước xà phòng "đuổi" người xem diễu binh

PV |

Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) xác minh, yêu cầu chủ nhà hàng trong clip "đổ nước dọn rửa đuổi người xem diễu binh" chấn chỉnh thái độ ứng xử kém chuẩn mực của nhân viên.

Tối 1/9, thông tin từ UBND phường Cửa Nam (Hà Nội), cho biết, khoảng 9h cùng ngày, cửa hàng Lake View 1983 Traditional Vietnamese & Vegan Restaurant (35 phố Hàng Khay) mở cửa bán hàng. Trong quá trình dọn dẹp, nhân viên cửa hàng này đã đổ nước để dọn rửa trước cửa hàng. Tại thời điểm đó, một số người dân trải nylon tại vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hành động của nhân viên nhà hàng được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam kiểm tra, xác minh, yêu cầu chủ cơ sở chấn chỉnh thái độ ứng xử kém chuẩn mực của nhân viên cửa hàng. Công an cũng đề nghị chủ cơ sở chia sẻ, giúp đỡ người dân, du khách dự các hoạt động kỷ niệm A80.

UBND phường Cửa Nam cho biết thêm, phường đã và đang huy động tối đa lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và tạo điều kiện tốt nhất để người dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành trên địa bàn trong không khí trang trọng, văn minh, an toàn.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan, công sở mở cửa, bố trí điểm dừng chân, nghỉ ngơi trú mưa, trú nắng, vệ sinh cá nhân phục vụ nhân dân tại các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường trực, thu gom rác thải phát sinh, giữ gìn vệ sinh tại các điểm mở cửa cho người dân vào trú mưa.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

