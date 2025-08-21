Hà Nội: Cảnh tượng đông "vượt sức tưởng tượng" của người dân chờ xem hợp luyện diễu binh diễu hành

Chiều 21/8, trung tâm Thủ đô Hà Nội chứng kiến khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt khi hàng nghìn người dân đổ về các tuyến phố để chờ đón buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ đầu giờ chiều, từng dòng người đã đổ về khu vực Ba Đình và các tuyến đường lân cận. Hai bên đường rợp màu cờ đỏ sao vàng, nhiều gia đình đưa theo cả trẻ nhỏ, mang theo quạt giấy, nước uống để kiên nhẫn chờ đợi trong tiết trời oi nóng của mùa thu Hà Nội.

Điều bất ngờ là không chỉ người dân Thủ đô, mà còn có rất nhiều du khách, bà con từ các tỉnh thành lân cận cũng tranh thủ về Hà Nội để tận mắt chứng kiến không khí hợp luyện quy mô lớn. Một số người cho biết họ đã đi từ sáng sớm, thậm chí từ hôm trước để kịp tìm chỗ đứng thuận lợi, ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Cảnh tượng đông "vượt sức tưởng tượng" của người dân chờ xem hợp luyện diễu binh diễu hành. Ảnh: Trung Lê

Cảnh tượng biển người rực sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Ảnh: Trung Lê

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành di chuyển để về địa điểm tập kết, tiếng hò reo, những tràng pháo tay vang dậy khắp phố phường. Người dân không ngừng giơ cao điện thoại ghi lại hình ảnh dàn khí tài, các khối quân dân bước đi hiên ngang. Nhiều người chia sẻ, đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy một buổi hợp luyện long trọng đến vậy, nên dù phải đứng chờ nhiều giờ đồng hồ cũng thấy xứng đáng.

Không khí rộn ràng, háo hức lan tỏa khắp nơi. Những tiếng vỗ tay, lời reo hò vang vọng như tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân rầm rập của các khối diễu binh. Cả một Hà Nội chiều 21/8 như sống lại khí thế hào hùng của mùa thu cách đây 80 năm.

Dòng người phủ kín hai bên đường trung tâm Hà Nội chiều 21/8, háo hức chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Viết Thanh

Từng đội hình và dàn khí tài lăn bánh qua các tuyến phố giữa rừng vỗ tay, tiếng hô vang dội của người dân

Biển người chen kín hai bên đường, tạo nên khung cảnh sôi động hiếm thấy ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: Duy Anh

Dòng người nối dài bất tận, ai nấy đều háo hức chờ giây phút đoàn diễu binh đi qua.

Khoảnh khắc đông nghịt người, tất cả cùng hướng mắt về đoàn quân hiên ngang tiến bước.

Không chỉ người dân Hà Nội, đông đảo bà con từ các tỉnh thành cũng đổ về Thủ đô, hòa chung không khí trong buổi hợp luyện 21/8

Không khí náo nhiệt tựa ngày hội, tiếng cười nói xen lẫn những tràng reo hò vang khắp phố phường.

