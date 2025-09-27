Hà Nội: Camera AI giám sát, người đi đường vẫn 'hồn nhiên' vượt đèn đỏ, leo vỉa hè
Đức Nguyễn |
Dù hệ thống camera AI đã được triển khai để giám sát và xử lý vi phạm, nhưng tại Hà Nội, không khó bắt gặp cảnh người dân vô tư vượt đèn đỏ, leo vỉa hè hay đi ngược chiều... Phóng viên Tiền Phong đã ghi nhận thực tế vào khung giờ cao điểm ngày 25/9.
