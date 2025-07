Cập nhật Hà Nội lúc này: Mưa giông kinh hoàng, "bão bụi" mịt mù khiến xe máy đổ la liệt, nhiều đồ vật bị thổi bay trên đường

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 16h10 chiều 19/7, tại Hà Nội trời bắt đầu nổi gió lớn kèm mây đen kịt. Giông lớn kèm gió mạnh khiến bụi bay mù mịt khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, vội vã tìm chỗ tránh trú vì không thể tiếp tục di chuyển.

Tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng rất nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang (Hà Đông) cho biết, "Tôi tranh thủ đi chợ buổi chiều mà bất ngờ giông gió lớn quá, không thể trở về nhà. Phải đứng trú tạm ở cửa nhà dân. Dù chưa mưa nhưng trời tối sầm kèm gió lớn khiến tôi lo lắng vì bão số 3 mới chỉ vừa vào tới biển Đông".

Mây đen ầm ấm kéo tới giăng kín bầu trời Hà Nội. Ảnh: Lang thang Hà Nội

Ngay sau đó mà mưa giông lớn khiến bụi bay mù mịt trong không khí. Ảnh: Lang thang Hà Nội

Phương tiện dựng dưới chân toà chung cư tại phường Định Công (Hà Nội) đổ la liệt sau trận giông lớn

Tường rào của một công trình xây dựng bị đổ sập, đè trúng nhiều ô tô đang đậu bên đường

Giông gió lớn khiến một chiếc xe buýt bị vỡ cả cửa kính, phải dừng lại dưới chân cầu không thể tiếp tục di chuyển

Nhiều hàng rào tôn bị đổ la liệt sau trận mưa giông lớn

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (19/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 07h đến 15h có nơi trên 50mm như Thị Hoa (Cao Bằng): 53.9mm, Tân Phượng 2 (Yên Bái): 51.2mm, Thạnh Đông (An Giang): 60.2mm

Dự báo, chiều tối và đêm 19/7, tại vùng núi và trung du Bắc Bộ: mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to 15–30mm, có nơi trên 70mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 60mm

Từ chiều 21/7 đến 23/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to: 200–350mm, có nơi trên 600mm

Nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường suất >150mm/3 giờ tại một số điểm như Lũ quét trên các sông suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc. Ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp

