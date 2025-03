Liên quan vụ việc nhận hối lộ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt, tạm giữ 6 đối tượng: Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm, Bùi Thanh Nhã, Lê Thanh Thủy, Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự về tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra, tháng 8/2024, bà Mai Thị C. (SN 1982) có nhu cầu xây dựng hoàn thiện căn nhà liền kề số 40 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai (ngõ 79 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai), do Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà làm chủ đầu tư, từ nhà 3,5 tầng thành nhà 5 tầng.

Thông qua Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (nay là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt), bà Chung gặp trực tiếp Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và Trần Văn Quân, chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì để gửi đơn xin hoàn thiện căn nhà.

6 cán bộ bị bắt giữ.

Tháng 9/2024, Nguyễn Vũ Diêm trả lời bà C. nếu muốn xây lên 5 tầng cần phải xin phép nhiều cơ quan chức năng và yêu cầu bà phải đưa cho 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ bà C., Nguyễn Vũ Diêm giữ lại 20 triệu đồng. Còn lại 80 triệu đồng, Diêm đưa cho Trần Văn Quân để Quân chia cho Tùng 30 triệu đồng, Vũ Cát Sự, chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì 10 triệu đồng, Bùi Thanh Nhã 20 triệu đồng, Lê Thanh Thủy, Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai 10 triệu đồng. Quân hưởng lợi 10 triệu đồng.

Tháng 10/2024, bà C. được tiếp tục xây dựng căn nhà số 40.

Ngày 26/11/2024, UBND phường Thanh Trì kiểm tra công trình xây dựng tại dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ, gồm căn số 40 của bà Mai Thị C., căn số 6 của ông Trịnh V., căn số 38 của ông Đoàn Trường S., căn số 13 của bà Nguyễn Thị L..

Ngày 10/12/2024, UBND phường Thanh Trì ra thông báo yêu cầu các công trình trên dừng thi công xây dựng. Sau khi nhận thông báo, tối 19/12/2024, bà C. gặp ông S., bà L. để cùng thống nhất 3 nhà góp thêm 100 triệu đưa cho Diêm nhằm xin tạo điều kiện để tiếp tục được xây dựng công trình.

Ngày 20/12/2024, ông S., bà C., bà L. gặp Nguyễn Vũ Diêm tại phòng làm việc để trao đổi về việc tiếp tục hoàn thiện công trình và để số tiền 100 triệu đồng (trong phong bì) trên bàn làm việc của Diêm.

Bà Mai Thị C. trình bày, để hoàn thiện căn nhà, ngoài các lần đưa tiền nêu trên, bà Chung đi cùng lãnh đạo Công ty Hoàng Hà đến phòng làm việc của Diêm và đưa số tiền 20 triệu đồng và 50 triệu đồng (thời điểm cuối tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025). Tổng số tiền bà C. đưa cho Nguyễn Vũ Diêm là 270 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, ngoài việc nhận tiền của bà C., trong quá trình công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự còn nhận tiền để không kiểm tra sai phạm về trật tự xây dựng của 4 gia đình, tổng số tiền 650 triệu đồng.

Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự báo cáo Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm và cất giữ tiền trong tủ cá nhân tại phòng làm việc của Quân.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng thống nhất phân chia tỷ lệ hưởng lợi như sau: Đặng Thanh Tùng từ 25%-30%; Nguyễn Vũ Diêm từ 15%-20%; Bùi Thanh Nhã 20%; Lê Thanh Thủy 10%; Vũ Cát Sự 10%; Trần Văn Quân 10%.

Cơ quan điều tra thu giữ gần 580 triệu đồng tại tủ làm việc của Trần Văn Quân.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định 6 cán bộ nêu trêu buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, tạo cơ chế xin cho, nhận tiền, gây phiền hà cho những người có nhu cầu thi công xây dựng trên địa bàn.

Từ tháng 8/2024 đến nay, những người trên bàn bạc, thống nhất nhiều lần nhận tổng số tiền 920 triệu đồng của bà Mai Thị C. và nhiều cá nhân khác để không kiểm tra trật tự xây dựng các công trình, bỏ qua lỗi sai phạm trong trật tự xây dựng theo yêu cầu của các cá nhân này.

Hành vi của các đối tượng mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài cần phải xử lý nghiêm theo quy định.