Hà Nội: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

CSGT phân luồng giao thông tại nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông.

Tất cả các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt trên tuyến đường quy định, cán bộ chiến sĩ đều có mặt đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, quy trình công tác; giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong; phân luồng hướng dẫn giao thông tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân vào viếng theo đúng quy định của Ban Lễ tang Tổng bí thư.

Công tác bảo vệ được triển khai ở cấp độ cao nhất, cả ngày lẫn đêm

Khu vực Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Phòng Cảnh sát giao thông bố trí cán bộ phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông và xếp xe phục vụ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn ngoại giao, lãnh đạo Bộ, Ban, ngành của Trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân tham gia các hoạt động của Lễ Quốc tang.

Công tác bảo vệ được triển khai ở cấp độ cao nhất, bảo đảo tuyệt đôi an ninh, an toàn, giao thông thông suốt cho các hoạt động của Lễ Quốc tang.



CSGT làm nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn khách trong nước, quốc tế tham dự lễ tang.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra chốt Tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn và động viên CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt, các khu vực trọng yếu. Quán triệt CBCS, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh: CBCS phải thực hiện nghiêm chế độ công tác, rà soát kỹ lưỡng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; quán triệt phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để" các nguyên nhân, điều kiện gây mất an ninh, an toàn cho các hoạt động của Lễ Quốc tang theo đúng mục tiêu, yêu cầu Phương án bảo vệ đã đề ra.

CSGT hỗ trợ người dân đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong những ngày diễn ra Lễ Quốc tang, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố, công an các quận, huyện, thị xã trong triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai hiệu quả phương án dẫn đoàn, xếp xe và phân luồng giao thông phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu và di quan diễn ra theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, thông suốt.