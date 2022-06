Hà Nội: Bấm biển số xe máy ngũ quý 999.99, nam thanh niên được trả hơn 1 tỷ vẫn không bán

Ngày 2/6, tại trụ sở Công an xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, anh N.V.Q., 27 tuổi, trú Sóc Sơn may mắn bấm trúng biển số 29S6- 999.99 cho chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022. Theo lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn, đây là biển số được bấm ngẫu nhiên, hiện đã được bàn giao cho chủ nhân.



Trao đổi với chúng tôi, anh N.V.Q. cho biết rất vui mừng và bất ngờ khi nhận biển ngũ quý 9. Anh không nghĩ bản thân lại may mắn đến thế.

Anh Q. bấm trúng biển ngũ quý 9 cho xe máy

Theo anh Q., chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022 được anh mua và đăng ký mất gần 100 triệu đồng. Sau khi bấm được biển số ngũ quý 9, đã có rất nhiều người liên hệ anh hỏi mua lại.



"Từ khi nhận biển đến nay, rất nhiều người gọi đến hỏi mua, nhiều "khủng khiếp". Đến hiện tại, người trả giá cao nhất là hơn 1 tỷ. Tuy nhiên, khi biết tôi chưa muốn bán, nhiều người lại nói khó nghe khiến tôi cảm thấy khá phiền phức", anh Q. nói.

Nam thanh niên dự định đi làm bằng xe máy cũ, giữ chiếc Honda Super Cub như một may mắn, trưng bày trong nhà.

"Ban đầu tôi mua thêm xe máy để tiện đi làm, nhưng biển đẹp quá, tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm như một may mắn đến với mình", anh Q. chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 21/5, công an cấp xã trên cả nước chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo thông tư phân quyền mới. Ngoài ra, công an cấp huyện cũng được trao quyền cấp đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.

