Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/7), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo báo cáo nhanh sáng nay từ công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Thành phố xảy ra mưa trên diện rộng, nhiều nơi đến sáng nay vẫn ngập úng. Tổng lượng mưa đo được thời điểm 6h00' ngày 24/7/2024, tại một số khu vực vẫn còn cao, trong đó nơi cao nhất là khu vực Hà Đông với 295,8 mm và sau đó là các khu vực huyện Thanh Oai 256,4 mm, Hoàng Mai 266,3 mm và Nam Từ Liêm 212,2 mm...

Các tuyến đường chính phục vụ lễ Quốc tang và một số địa điểm quan trọng như phố Lê Thánh Tông, khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, khu vực Đông Anh hệ thống thoát nước, các ga, ghi thu hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn giao thông.

Chung cư ở khu vực Dương Nội - Hà Đông bị cô lập giữa biển nước - Ảnh: Hoàng Huyền

Cũng theo Cty thoát nước Hà Nội, đến thời điểm 6h00' sáng nay do mực nước tại các sông dâng cao, có các điểm úng ngập.

Cụ thể: Quận Long Biên gồm các khu đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Ngọc Lâm, Hoa Lâm, Vũ Xuân Thiều ngập úng trung bình 20-25cm, Hoàng Như Tiếp ngập 10cm. Quận Cầu Giấy, phố Phan Văn Trường 40x6x0,1m; Dương Đình Nghệ 60x4x0,1m.

Ở Quận Tây Hồ có tòa nhà UDIC - Võ Chí Công hay Quận Thanh Xuân ở phố Triều Khúc ngập 15cm. Quận Hà Đông: Phùng Hưng (Yên Xá) ngập 20-25cm; điểm QL6 bến xe Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng trung bình 20-25cm; Đại lộ Thăng Long: Các hầm chui, trung bình 15-20cm,… giao thông đi lại khó khăn.



Theo báo cáo, tại thời điểm xảy ra mưa bão, Công ty đã cho mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Tân Mai, Đống Đa… và vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.



Đến sáng nay, một số nơi ở Hà Đông, Lê Trọng Tấn vẫn chìm trong biển nước, một số xe ô tô để lại đường do ngập nặng không thể di chuyển - Ảnh: Hoàng Huyền, Phạm Hoa

Đặc biệt, tại khu vực Đại lộ Thăng Long từ chiều qua (23/7) xảy ra mưa lớn, ngập úng gây tắc nghẽn nghiêm trọng nhất. Đường bị ngập khiến giao thông từ chiều ngày 23/7 tại nút giao cầu vượt đường 70 khá hỗn loạn. Vì ngập sâu, nhiều ô tô chết máy, một số khác "chôn chân tại chỗ" vì không thể di chuyển.

Chị H. một người dân ở khu chung cư thuộc An Khánh, Hoài Đức cho biết, chiều tối ngày 23/7, khi chị về nhà đã thấy chiếc xe ô tô chết máy nằm im tại chỗ không thể di chuyển cho đến sáng nay. Tương tự, chị Huyền ở một chung cư thuộc phường Dương Nội, Hà Đông cho biết, do tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng kéo dài và ngập úng suốt từ chiều ngày 23/7 khiến cho gia đình chị phải bỏ lại xe ô tô ở gần chung cư để về nhà. Chị cũng cho biết, không phải chỉ gia đình mình mà khu vực nhà chị có khá nhiều xe phải bỏ lại suốt đêm do ngập sâu không thể di chuyển.

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ: Dự báo trong những giờ tới trên địa bàn Thành phố vẫn tiếp tục có mưa rải rác. Các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn thực hiện ứng trực theo phương án được duyệt, tập trung vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống sẵn sàng đón mưa.