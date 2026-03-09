Hà Nội: 21 cây xăng dừng và hạn chế bán

Theo cơ quan quản lý thị trường, một số cửa hàng xăng dầu đã bán hàng trở lại do có thêm nguồn cung.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi cục ghi nhận 14 cây xăng dừng bán hàng, toàn bộ đều có lý do chính đáng.

Cụ thể, có 14 cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng trong ngày 8/3. Danh sách bao gồm:

1. Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh - 236 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ.

2. Cửa hàng xăng dầu Thạch Xá - thôn Yên, xã Tây Phương.

3. Cửa hàng xăng dầu Kim Quan - Km15+300, xã Thạch Thất.

4. Cửa hàng xăng dầu Hạ Bằng - thôn 8, xã Hạ Bằng.

5. Cửa hàng xăng dầu Phùng Xá - xã Tây Phương.

6. Cửa hàng xăng dầu Hoàng Xá - xã Tây Phương.

7. Cửa hàng xăng dầu Đồng Lư - thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo.

8. Cửa hàng xăng dầu Hòa Lạc - xã Hòa Lạc.

9. Cửa hàng xăng dầu Phú Cát - thôn 7, xã Phú Cát.

10. Cửa hàng xăng dầu Thạch Hòa - thôn 1, xã Hòa Lạc.

11. Cửa hàng xăng dầu 136 Phạm Văn Đồng - phường Đông Ngạc.

12. Cửa hàng xăng dầu Đức Phát Petro - Km14+100 Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng.

13. Cửa hàng xăng dầu Trường Yên - Km29 Quốc lộ 6, xã Phú Nghĩa.

14. Cửa hàng xăng dầu (bán lẻ) thuộc Công ty VTXD Việt Nam - khu vực Tây Phương/Thạch Thất.

Một cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL dừng bán. Ảnh: VTCNews.

Bên cạnh đó, 7 cửa hàng xăng dầu đang bán hàng hạn chế do thiếu nguồn cục bộ, gồm:

· Cửa hàng xăng dầu Quảng Bị - xã Quảng Bị.

· Cửa hàng xăng dầu 209 - Quốc lộ 6, Ninh Sơn, Chương Mỹ.

· Cửa hàng xăng dầu Quang Cường - Km432 đường Hồ Chí Minh, phường Trần Phú.

· Cửa hàng xăng dầu Hai Bà Trưng - thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

· Cửa hàng xăng dầu Văn Khê - Khê Ngoại 1, xã Mê Linh.

· Cửa hàng xăng dầu Nam Triệu 02 - số 125 Trần Phú, Hà Đông.

· Cửa hàng xăng dầu Thụy Dương - khu Ao Cửa Chùa, đường Vành đai 3, phường Yên Sở.

Trong khi đó, một số cửa hàng đã được bổ sung nguồn hàng và hoạt động trở lại, gồm:

· Cửa hàng xăng dầu Minh Quang - thôn Mộc, xã Ba Vì.

· Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi - Km10 Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở.

· Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông - số 164 Quang Trung, phường Hà Đông.

· Cửa hàng xăng dầu số 2 - khu vực bến xe khách đường Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc.

· Cửa hàng xăng dầu HTX Công nghiệp Tân Tiến - số 219 đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì.

Các cửa hàng này đã được bổ sung xăng, dầu và bán hàng bình thường trở lại trong ngày 8/3.