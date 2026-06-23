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Hà Nội: 2 vụ xe máy tự gây tai nạn, 5 người thương vong

Thanh Hà
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Đêm 22/6 và rạng sáng 23/6, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 2 vụ xe máy tự gây tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 21h ngày 22/6, 3 thanh niên đi xe máy BKS 29AD-957.XX di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu, trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển xe máy tự lao lên vỉa hè đường.

Hậu quả, khiến 2 người tử vong là C.Q.L. (SN 2009, trú tại xã An Khánh, Hà Nội), một người khác tử vong chưa rõ nhân thân và người bị thương là N.C.T. (SN 2010, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến khoảng 2h ngày 23/6, tại khu vực hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra vụ việc tương tự.

Cụ thể, tài xế H.Đ.P. (SN 2004, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe máy mang BKS 18B2-813.XX, chở chị P.L.D.Q. (SN 2003, quê tỉnh Phú Thọ), đi từ Ngã Tư Sở hướng Hà Đông.

Khi đến khu vực trên thì tự gây tai nạn. Vụ việc khiến anh P. tử vong tại chỗ, chị Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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