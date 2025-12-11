Hà Nhi: "Tôi bạc đầu vì album thập kỷ đời mình"

Ca sĩ Hà Nhi chính thức cho ra mắt MV "Mình Nên Là Tri Kỷ" (nhạc sĩ Chung Thanh Duy) do Kiên Ứng đạo diễn. Đây là một trong những ca khúc mới nằm trong album đầu tay của Hà Nhi, đánh dấu 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Màu sắc âm nhạc lần này của Hà Nhi gợi nhớ đến những ca khúc thập niên cũ nhưng cũng rất hiện đại, mới mẻ. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An chia sẻ về việc không chọn ballad cho dự án mới này.

Cô nói: " Nhi nghĩ nếu mình cứ tiếp tục ballad để chắc ăn thêm vài bản hit nữa thì… cũng được thôi. Nhưng như vậy có khác gì tự đóng khung chính mình. Nhi chọn dòng nhạc lần này vì Nhi cần một phiên bản khác của bản thân, kể cả khi phải chấp nhận rủi ro.

Nếu khán giả chưa quen, Nhi sẵn sàng để họ… quen từ từ. Nhưng Nhi chắc chắn 1 điều họ sẽ thấy thú vị vì âm nhạc lần này mang đến cho họ sự hoài niệm nhưng vẫn rất hiện đại" .

Ca sĩ Hà Nhi.

Không còn xoay quanh chủ đề "người yêu cũ", Hà Nhi chọn "tri kỷ" để kể câu chuyện âm nhạc lần này. " Nhi nghĩ tri kỷ còn khó hơn người yêu. Người yêu thì có thể đến – có thể đi. Nhưng tri kỷ là người ở lại, dù mình có còn yêu nhau hay không.

Có những mối quan hệ không gọi là yêu nữa, nhưng nếu mất đi thì lại đau hơn cả chia tay. Với Nhi, tri kỷ không phải là yêu theo cách khác mà là yêu ở một tầng rất khác ", nữ ca sĩ bày tỏ.

Không chỉ gây ấn tượng ở phần âm nhạc, MV "Mình Nên Là Tri Kỷ" còn là một bước tiến rõ rệt trong cách Hà Nhi kết hợp ngôn ngữ điện ảnh để kể chuyện.

Ca khúc được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng – người từng ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc và cũng là "anh trai vượt ngàn chông gai" đa tài.

MV khai thác nhẹ nhàng màu sắc retro, từ trang phục đến ánh sáng. Sự hòa trộn giữa hoài niệm và năng lượng tươi mới khiến MV có màu riêng.

Sau MV này, sắp tới Hà Nhi sẽ cho ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "Tri Kỷ" - Không chỉ là album đầu tay mà còn là sản phẩm kỷ niệm 10 năm làm nghề của Hà Nhi, một dự án được đầu tư chỉn chu tâm huyết trong năm 2025.

Hà Nhi bày tỏ: " Mới đầu tôi nghĩ ra album cũng bình thường thôi, mình chịu áp lực quen rồi, nhưng khi làm dự án album Tri Kỷ và quay MV lần này, tôi cảm thấy khâm phục những anh chị em nghệ sĩ ra album, không biết tóc họ có bạc không chứ tôi làm xong là nhổ được cũng cả nghìn sợi tóc bạc trên đầu (cười).

Đây là trải nghiệm lần đầu tiên tôi có trong suốt 10 năm làm nghề. Cảm giác như số tóc bạc đó là của cả 10 năm vậy. Nhưng tôi sẵn sàng bạc đầu với album thập kỷ đời mình", nữ ca sĩ hài hước nói.

Hà Nhi chia sẻ thêm: " 10 năm đối với tôi thật sự là một chặng đường dài. May mắn tôi vẫn ở đây và được khán giả yêu thương nhắc đến, hiện diện trong đời sống của họ ".