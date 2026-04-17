Hà Môi chẳng ngại "var", thể hiện thái độ khi bị mỉa mai "làm màu" ở phòng gym

Hà Môi, cô đang sở hữu triệu người theo dõi, không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng nhờ tính cách thẳng thắn, lầy lội và đặc biệt là những màn "đối đầu" (var) không khoan nhượng trước những bình luận tiêu cực. Mới đây, cô lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào tranh cãi xoay quanh việc đi tập gym. Trước những ý kiến mỉa mai cho rằng Hà Môi chỉ đang "làm màu" và "diễn" trên tập, nữ TikToker đã có màn đáp trả khiến fan ruột vừa hả hê vừa bật cười vì độ lầy lội khó ai bì kịp.

Nguồn cơn của "cuộc chiến" phòng gym

Hà Môi vốn nổi tiếng với phong cách sống năng động và không ngại khoe vẻ đẹp hình thể trên mạng xã hội. Việc cô thường xuyên đăng tải các clip tập luyện tại phòng gym vốn là cách để truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng luôn là những đôi mắt khắt khe của "cảnh sát mạng".

Dưới các video khoe dáng trong bộ đồ tập bó sát, không ít bình luận khiếm nhã xuất hiện:

"Đi tập hay đi diễn?";

"Thấy chụp hình check-in là chính chứ tập tành gì tầm này";

"Làm màu vừa thôi"...

Những ý kiến này cho rằng Hà Môi chỉ đang lợi dụng không gian phòng tập để "sống ảo", nhằm phô trương vóc dáng quyến rũ hiện có chứ không thực sự chú tâm vào việc nâng cao sức khỏe.

Hà Môi "chẳng ngại var", thái độ lầy lội đập tan mỉa mai

Thay vì chọn cách im lặng hoặc block người dùng như nhiều người dùng khác, Hà Môi chọn cách trực tiếp "đối đầu". Nhưng cách cô "var" lại mang đậm phong cách cá nhân: Gắt nhưng lại cực kỳ lầy lội. Với thái độ "không thể hài hước hơn", một câu trả lời mang tính "sát thương" cao nhưng vẫn đầy tính giải trí của cô nàng.

Bỏ qua những ồn ào, có một sự thật mà không ai có thể phủ nhận là cô nàng đang sở hữu một vóc dáng cực kỳ quyến rũ. Với vòng eo con kiến và vòng ba săn chắc, Hà Môi là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trẻ. Đây không phải là kết quả của việc "diễn" ngày một ngày hai, mà là thành quả của một quá trình bền bỉ.

Bên cạnh những bình luận tiêu cực, phần lớn cộng đồng mạng vẫn đứng về phía Hà Môi. Đặc biệt, rất đông người hâm mộ đang vô cùng trông chờ vào kết quả cuối cùng sau quá trình tập luyện nghiêm túc này. Dù hiện tại đã rất đẹp nhưng Hà Môi đang hướng tới một mục tiêu hình thể hoàn hảo hơn, săn chắc hơn.

Hà Môi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện, vẫn sẽ tiếp tục quyến rũ và chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục "var" nếu có ai đó chạm đến lòng tự trọng của mình. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình và cá tính mạnh mẽ chính là thứ giúp cô giữ vững vị thế trong lòng người hâm mộ.