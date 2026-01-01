HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Lan: Nhà thờ chìm trong lửa ngay ngày đầu năm mới

Minh Hạnh |

Nhiều cư dân Amsterdam (Hà Lan) đã được sơ tán sau khi một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà thờ Vondelkerk nổi tiếng lúc rạng sáng 1/1.

- Ảnh 1.

Tòa tháp chuông chìm trong lửa. (Ảnh: EPA)

Theo News.az , đám cháy bùng phát lúc gần 1h sáng trên tháp chuông nhà thờ. Cơ quan chức năng tin rằng nhà thờ có thể đã bị tàn pháo hoa rơi trúng.

Hình ảnh cho thấy đám cháy lan nhanh và các nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa. Tòa tháp chuông cao 50 m đã sụp đổ và phần mái của nhà thờ bị hư hại nặng.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: X)

Không có thương vong nào được báo cáo. Tuy nhiên, hàng chục ngôi nhà gần đó đã được sơ tán sau khi gió mạnh cuốn các mảnh vỡ đang cháy sang những con phố xung quanh.

Nhà thờ Vondelkerk là một điểm đến thu hút khách du lịch, được xây dựng vào năm 1872. Gần đây, nhà thờ được sử dụng làm địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc và các sự kiện khác.

