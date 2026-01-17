Hạ gục U23 Uzbekistan theo kịch bản nghẹt thở, U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á

U23 Uzbekistan với ngôi đầu bảng C được đánh giá cao hơn trong cuộc đọ sức với U23 Trung Quốc tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc lại sở hữu hàng thủ rất chắc chắn khi chưa nhận bàn thua nào.

2 đội nhập cuộc đúng như dự đoán từ giới chuyên môn. U23 Uzbekistan ép sân toàn diện, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tung ra các tình huống dứt điểm. Trong khi đó, U23 Trung Quốc lùi rất thấp đội hình chơi phòng ngự và chờ đợi vào sai lầm của đối phương.

Hệ thống phòng ngự dày đặc của U23 Trung Quốc gây ra nhiều khó khăn cho U23 Uzbekistan. Đội bóng Trung Á không thể thực hiện các tình huống phối hợp đập nhả sở trường khi đối phương kèm người chặt đồng thời tranh bóng rất quyết liệt.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) phòng ngự rất kiên cường trước U23 Uzbekistan

Trong thế trận bế tắc, U23 Uzbekistan sử dụng đến một vũ khí khác: Những cú sút xa. Nhưng xà ngang cũng như phản xạ xuất thần của thủ môn Li Hao hết lần này đến lần khác làm nản lòng các chân sút Uzbekistan. Hết To'lqunbekov, Jumayev rồi Bakhromov tung ra các cú “nã đại bác” song không thể tìm được mành lưới U23 Trung Quốc. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Thế trận không có gì thay đổi trong hiệp hai. Vẫn là các tình huống hãm thành liên tục đến từ U23 Uzbekistan. Và cái duyên ghi bàn vẫn lẩn tránh các chân sút Trung Á. Họ hoặc đưa bóng đi chệch khung thành hoặc không thắng nổi thủ môn Trung Quốc.

90 phút khép lại với tỉ số 0-0. 2 đội bước vào hiệp phụ. U23 Uzbekistan dần xuống sức và không còn tạo ra được áp lực dồn dập nữa. Phía bên kia, U23 Trung Quốc cũng chủ động chơi chậm, kéo dài thời gian để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu 11m.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11m

Tỉ số 0-0 được duy trì đến hết 120 phút, 2 đội bước vào loạt “đấu súng”. U23 Trung Quốc cho thấy họ đã chuẩn bị rất chu đáo. Các pha dứt điểm của cầu thủ đội bóng xứ tỷ dân đều được thực hiện một cách tự tin và uy lực. Trong khi đó, U23 Uzbekistan đá hỏng tới 2 lần chỉ trong 4 lượt đầu tiên.

Chung cuộc, U23 Trung Quốc thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu 11m và giành vé vào bán kết gặp U23 Việt Nam. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Kết quả: U23 Uzbekistan 0-0 (luân lưu: 2-4) U23 Trung Quốc

Đội hình ra sân:

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Abdullaev, Karimov, Khamidov, Rizakulov, Khayrullayev, Bakhromov, Tulkunbekov, Jumaev, Saidov, Saidnurullayev

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Wumitjang Yusupu, Mutalifu, Yang Alex, Yimingkari, Wang Yudong, Baihelamu