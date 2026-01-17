U23 Việt Nam chắc suất trong nhóm hạt giống cao nhất giải châu Á, tăng thêm cơ hội dự Olympic

Với chiến thắng 3-2 trước U23 UAE, U23 Việt Nam ghi tên mình vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Đoàn quân áo đỏ cũng đồng thời xây chắc vị trí trong nhóm hạt giống số một ở vòng loại giải đấu năm 2028.

Theo điều lệ giải, việc phân nhóm hạt giống tại vòng loại U23 châu Á sẽ dựa trên thành tích của các đội trong 3 giải đấu gần nhất với tỉ lệ lần lượt 100%, 50% và 25%. U23 Việt Nam đã vào tới tứ kết các năm 2022, 2024 và chắc suất trong top 4 giải đấu năm 2026. Thành tích này đảm bảo cho đoàn quân áo đỏ một suất trong nhóm hạt giống cao nhất ở vòng loại tiếp theo.

Việc vào sâu tại giải các giải đấu châu lục mang tới lợi ích lâu dài cho bóng đá Việt Nam

Việc nằm ở nhóm hạt giống cao nhất là lợi thế lớn đối với U23 Việt Nam. “Những chiến binh Sao Vàng” sẽ tránh được rất nhiều đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Uzbekistan, Jordan, UAE hay Iraq. Điều này giúp con đường giành vé đến VCK U23 châu Á 2028 thuận lợi hơn.

VCK U23 châu Á 2028 cũng đồng thời là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Los Angeles 2028. Giải đấu này nằm trong số những mục tiêu dài hạn mà bóng đá Việt Nam đặt ra.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng tiến gần nhất tấm vé Olympic khi vào đến tứ kết giải U23 châu Á 2024. Đội thắng U23 Việt Nam ở tứ kết năm ấy là U23 Iraq sau đó đã góp mặt tại Olympic Paris 2024.