Hạ gục Thái Lan trong nước mắt sau loạt luân lưu, Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết

Trước trận bán kết futsal nữ, tuyển Thái Lan với đẳng cấp hạng 8 thế giới, được đánh giá cao hơn hẳn so với Indonesia. Thế nhưng, bất ngờ cực lớn đã xảy ra tại xứ Chùa Vàng.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng suốt 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu cân nào.

Indonesia bất ngờ mở tỷ số ngay phút đầu tiên của trận đấu. Sau đó, chủ nhà Thái Lan vùng lên dữ dội và ghi 2 bàn liên tiếp ở các phút thứ 8 và 9, dẫn ngược với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, tuyển Indonesia đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Họ cũng đẩy đội hình lên tấn công và ghi bàn gỡ ở phút 14.

Thái Lan tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm ở khả năng tấn công, với bàn thắng vươn lên dẫn 3-2 ở phút 18. Đúng 1 phút sau đó, Indonesia đã thể hiện họ không hề kém cạnh, với bàn thắng san bằng cách biệt 3-3.

Sang hiệp 2, Thái Lan chơi lấn lướt hơn đôi chút và ghi bàn vượt lên dẫn 4-3, nhưng một lần nữa Indonesia lại thi đấu cực kỳ quả cảm để có bàn gỡ 4-4, đưa trận bán kết trở về vạch xuất phát.

Hai đội phải kéo nhau vào hai hiệp phụ. Đây là thời điểm mà Thái Lan chủ động tấn công, còn Indonesia chơi với đội hình thấp, chú trọng vào phòng ngự. Đội bóng xứ Vạn đảo thành công hơn với chiến thuật của mình, với việc cầm chân được Thái Lan suốt hai hiệp phụ.

Các cầu thủ Indonesia đã có một chiến thắng cực kỳ ngoạn mục.

Tuyển Indonesia khóc sau chiến thắng.

Hai đội phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu cân não. Với áp lực quá lớn, chính HLV Thái Lan cũng liên tục cúi xuống mặt sân, không dám nhìn các học trò sút bóng.

Hai đội liên tục bám đuổi nhau ở loạt sút luân lưu, nhưng cuối cùng Indonesia mới là đội may mắn và bản lĩnh hơn. Đội bóng áo đỏ đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6.

Sau khi giành chiến thắng ở loạt sút cân não, các cầu thủ Indonesia đã khóc vì quá xúc động. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Với kết quả này, Indonesia tiến vào chung kết tranh HCV với tuyển nữ Việt Nam – đội vừa thắng Philippines ở trận bán kết 1. Trong khi đó, Thái Lan đã chính thức mất vị trí ngôi hậu, chỉ còn cơ hội tranh HCĐ ngay trên chính sân nhà.

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 4-4 Indonesia (luân lưu: 6-7)