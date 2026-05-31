Hà Gia Kính và Tiêu Ân Tuấn - đâu là Ngự miêu Triển Chiêu "quốc dân"

Nam Minh
Triển Chiêu không chỉ là nhân vật màn ảnh mà còn là tuổi thơ của hàng triệu trẻ em đến thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong kỳ tích điện ảnh truyền hình Đông Á mang tên Bao Thanh Thiên, bên cạnh một Bao Chửng thiết diện vô tư, công lý tối thượng, hình tượng "Ngự Miêu" Triển Chiêu chính là linh hồn hành hiệp trượng nghĩa không thể thiếu. Trải qua nhiều thập kỷ với hàng loạt phiên bản cải biên, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến hai tượng đài lớn nhất, khắc sâu dấu ấn trong lòng khán giả với hai phong thái hoàn toàn đối lập: Hà Gia Kính và Tiêu Ân Tuấn. Một người là biểu tượng của sự cương nghị, chính trực cốt cách đại hiệp; một người lại là hiện thân của nét lãng tử, thâm tình đầy vương vấn trần gian.

Triển Chiêu Tiêu Ân Tuấn - Triển đại hiệp của chữ "tình"

Tiêu Ân Tuấn trong các phần phim như Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 1994, Bao Công Kỳ Án... lại kéo nhân vật này gần hơn với thế giới con người bằng một chữ: "Tình". Với ngoại hình tuấn lãng, đôi mắt hoa đào chất chứa tâm sự và dáng vẻ thanh thoát, Tiêu Ân Tuấn đã kiến tạo nên một "Ngự Miêu" lãng mạn đa tình.

Về võ công, những pha hành động của Tiêu Ân Tuấn mang tính thẩm mỹ cực cao. Những đường kiếm của anh uyển chuyển, linh hoạt, tà áo xanh tung bay theo mỗi bước khinh công tạo nên một cảm giác phiêu dật, phong trần. Tuy nhiên, điểm đắt giá nhất trong phiên bản của Tiêu Ân Tuấn chính là việc khai thác thế giới nội tâm đầy giằng xé, đau đớn của người anh hùng khi đối diện với những mối duyên tình nghiệt ngã.

Khán giả không thể quên những mối quan hệ đầy bi kịch xung quanh Triển đại hiệp ở các phiên bản này. Tiêu biểu là mối tình đau đớn và cũng có thể xem là "nghiệt duyên" với nữ sát thủ Bạch Hải Đường (Mộng hồi thanh lâu - Bao Công Xuất Tuần 1999). Triển Chiêu của Tiêu Ân Tuấn khi chứng kiến người thương gặp bi kịch đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem. Triển Chiêu lúc này không còn là một khối đá tảng vô tri trước tình ái; anh biết yêu, biết hận, biết đau khổ và bất lực trước số phận.

Triển Chiêu Hà Gia Kính - Triển đại hiệp hoàn hảo nhất màn ảnh nhỏ

Nhắc đến Triển Chiêu, đại đa số khán giả thế hệ 8x, 9x sẽ nghĩ ngay đến gương mặt chữ điền cương nghị, ánh mắt sáng ngời và nụ cười toát ra nét trượng phu của Hà Gia Kính trong hầu hết các bản phim kinh điển về Bao Thanh Thiên. Có thể nói, Hà Gia Kính không chỉ đóng vai Triển Chiêu, mà anh đã hòa làm một, định hình chuẩn mực cho nhân vật này trên màn ảnh suốt nhiều năm về sau.

Phong cách diễn xuất của Hà Gia Kính thiên về sự vững chãi, uy nghiêm và một lòng hướng về công lý. Tuy nhiên, Triển Chiêu của Hà Gia Kính cũng mang những nét ngang tàng của một người xuất thân giang hồ, không sợ cường quyền, không tơ tưởng vinh hoa phú quý. Ánh mắt của anh luôn bộc lộ sự kiên định, đáng tin cậy tuyệt đối mỗi khi đứng sau bảo vệ Bao đại nhân.

Trong các phân cảnh phá án, Triển Chiêu của Hà Gia Kính hiện lên như một thanh kiếm báu trao đúng tay người nghĩa sĩ: sắc bén, dứt khoát và không bao giờ thỏa hiệp với cái ác. Văn phong võ hiệp của anh thể hiện qua từng bộ bộ quy chuẩn, những thế võ nam tính, mạnh mẽ, chú trọng vào lực đạo và sự oai phong của một vị tứ phẩm đới đao hộ vệ.

Đặc biệt, Triển Chiêu của Hà Gia Kính cũng rất ít khi vướng bận chuyện tình cảm. Và lần duy nhất có một bóng hồng thực sự xuất hiện bên cạnh anh, đã trở thành một trong những vụ án kinh điển nhất của Bao Thanh Thiên - Huyết Vân Phiên với nữ tử Chúc Thái Minh. Thậm chí, câu chuyện tình sau đó đã trở thành những giai điệu của Mộng Uyên Ương Hồ Điệp khiến khán giả như ngậm ngùi, xót xa cho đôi "trai tài gái sắc".

Với việc phủ sóng nhiều hơn, đồng thời lột tả Triển Chiêu chuẩn chỉnh hơn, Hà Gia Kính cho tới giờ vẫn là "Triển đại hiệp" tượng đài của nhiều thế hệ, bất chất Tiêu Ân Tuấn cũng là "nam thần cổ trang" của khán giả.


