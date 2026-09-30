Hạ đương kim vô địch thế giới, võ sĩ Việt Nam phải đấu đương kim vô địch Olympic để tranh HCV ASIAD

Thêm một thử thách lớn nữa cho nữ võ sĩ Việt Nam trong hành trình tìm kiếm tấm HCV ASIAD 2026.

Trưa 30/9, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng 51kg nữ ASIAD 2026 với thử thách cực lớn mang tên Alua Balkibekova. Võ sĩ Kazakhstan là đương kim vô địch thế giới hạng 51kg sau khi giành HCV tại giải vô địch thế giới do World Boxing tổ chức năm 2025.

Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá rất cao, Nguyễn Thị Tâm lại cho thấy bản lĩnh của một võ sĩ từng đứng trên bục vinh quang thế giới. Đại diện Việt Nam nhập cuộc chủ động, duy trì khoảng cách hợp lý và liên tục sử dụng những cú đấm trái để gây khó khăn cho Balkibekova.

Nguyễn Thị Tâm xuất sắc vào chung kết. (Ảnh: Bùi Lượng)

Hiệp đầu tiên diễn ra giằng co khi Balkibekova cũng thể hiện tốc độ và khả năng phản công rất tốt. Dù vậy, Tâm vẫn được 4/5 giám định chấm thắng 10-9, qua đó tạo lợi thế ngay sau hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, võ sĩ Kazakhstan đẩy cao sức ép nhằm tìm cách đảo ngược tình thế. Nguyễn Thị Tâm không bị cuốn vào lối đánh của đối thủ mà chủ động di chuyển, chọn thời điểm ra đòn và giữ thế trận trong tầm kiểm soát. Một lần nữa, 4/5 giám định chấm Tâm thắng 10-9.

Nguyễn Thị Tâm (giáp đỏ) thắng thuyết phục. (Ảnh: Bùi Lượng)

Có lợi thế sau hai hiệp, Nguyễn Thị Tâm bước vào hiệp cuối với tâm thế thuận lợi hơn. Võ sĩ Việt Nam thi đấu chắc chắn, không ngừng di chuyển và tung ra những đòn đánh hiệu quả.

Lần này, ưu thế của Tâm được thể hiện rõ ràng hơn. Cả 5 giám định đều chấm cô thắng 10-9, qua đó khép lại trận bán kết với chiến thắng tuyệt đối 5-0. Ba giám định chấm tổng điểm 30-27, hai người còn lại chấm 29-28 cho Nguyễn Thị Tâm.

Chiến thắng trước Balkibekova đặc biệt đáng chú ý bởi đây là đối thủ đang giữ ngôi vô địch thế giới. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm từng giành HCB thế giới năm 2023 và là một trong những võ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Boxing nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị Tâm được kỳ vọng sẽ giành HCV. (Ảnh: Bùi Lượn

Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm ở chung kết sẽ là Wu Yu của Trung Quốc. Võ sĩ 31 tuổi (kém Tâm 1 tuổi) hiện là một trong những ngôi sao sáng giá và giàu thành tích nhất thế giới ở các hạng cân nhẹ của boxing nghiệp dư.

Cụ thể, Wu Yu là đương kim vô địch Olympic hạng 50kg nữ tại Paris 2024. Sau Thế vận hội, cô chuyển lên thi đấu ở hạng 51kg. Nữ võ sĩ Trung Quốc cũng từng đoạt HCV giải vô địch Boxing Thế giới vào năm 2023.

Trước thềm Á vận hội năm nay, cô liên tiếp vô địch giải Châu Á tại Ulaanbaatar (Mông Cổ) và đăng quang World Boxing Cup tại quê nhà Trung Quốc.

Wu Yu hiện được tổ chức World Boxing xếp hạng số 1 thế giới ở hạng cân 51kg nữ. Đặc biệt, cô cũng chính là người cầm cờ cho đoàn thể thao Trung Quốc tại lễ khai mạc ASIAD 2026. Điều này cũng thể hiện rõ vị thế của Wu Yu trong làng thể thao Trung Quốc.

Cô sở hữu bộ kỹ năng toàn diện với lối đánh áp sát mạnh mẽ, tốc độ ra đòn cực nhanh cùng nền tảng thể lực bền bỉ. Đặc biệt, khả năng phòng ngự bằng cách lắc né, chuyển động thân người linh hoạt kết hợp phản công bằng các tổ hợp đấm thẳng phản đòn chính xác của Wu Yu luôn khiến đối thủ rất khó bắt bài.

Wu Yu (áo đỏ) ăn mừng tấm HCV Olympic Paris 2024. (Ảnh: Getty)

Hành trình tiến vào chung kết ASIAD 2026 của Wu Yu vô cùng thuyết phục, khi cô liên tục đè bẹp các đối thủ mạnh với tỷ số tuyệt đối 5-0.]

Lần lượt Nadeeka Pushpakumari (Sri Lanka), Oyuntsetseg Yesugen (Mông Cổ), rồi Feruza Kazakova (Uzbekistan) trở thành bại tướng của Wu Yu.

Trận chung kết lịch sử giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu dự kiến diễn ra vào lúc 11h00 ngày 2/10/2026 (theo giờ Việt Nam). Dù đối đầu với nhà vô địch Olympic, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào Nguyễn Thị Tâm khi cô vừa hạ bệ thuyết phục đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova ở trận bán kết.