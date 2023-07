Hạ CLB TPHCM 1-0, Viettel khiến cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành nói: "Các cầu thủ HCM chơi hay, kiểm soát bóng nhiều hơn. Viettel có cơ hội, chúng tôi cũng có cơ hội nhưng trúng xà ngang, cột... Trận đấu với HAGL may mắn hoà, trận này không may mắn nên thua. Trận này vs trận HAGl đã cải thiện nhiều. Trụ hạng gay cấn, chúng tôi sẽ vượt qua. HAGL vs Viettel đá tốt, họ có nhiều tuyển thủ chơi chặt chẽ. Cả 2 trận đều có cơ hội không thể chuyển hoá thành bàn thắng".

"Thời tiết không phải khó khăn, thuận lợi vì CLB TPHCM quen sân hơn. Thuy nhiên, đối thủ chúng tôi là Viettel, họ kiểm soát nhiều hơn, chặt chẽ, biết điều tiết trận đấu", HLV Vũ Tiến Thành nhận xét.