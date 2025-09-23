H-1B là gì mà ông Trump “ra giá” tới giá gần 3 tỷ đồng?

Tấm vé vàng cho dân chuyên môn cao

Thị thực H-1B là loại visa lao động đặc biệt của Mỹ, cho phép các công ty tại đây tuyển dụng tạm thời nhân sự nước ngoài có tay nghề cao. Người được cấp H-1B thường là những chuyên gia trong các lĩnh vực “xương sống” như: công nghệ thông tin, tài chính, kỹ thuật, toán học, y tế hay nghiên cứu.

Khác với các loại visa phổ thông, H-1B được xem như một “tấm vé vàng” mở đường đến sự nghiệp toàn cầu. Thời hạn ban đầu của visa là 3 năm, có thể gia hạn thêm và tối đa kéo dài 6 năm. Sau quãng thời gian này, không ít người đã chuyển tiếp sang thẻ xanh và định cư lâu dài tại Mỹ.

Visa H-1B được ban hành từ năm 1990, nhằm giúp nước Mỹ giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao trong các lĩnh vực chiến lược. Từ đó đến nay, H-1B đã trở thành “đòn bẩy” đưa hàng loạt nhân tài quốc tế đến Mỹ, góp phần vào sự bùng nổ của Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, H-1B cũng trở thành tâm điểm tranh cãi: Mỹ có đang phụ thuộc quá nhiều vào lao động nước ngoài? Và liệu loại visa này có “cướp” việc làm của người bản địa?

Không dễ mà có được

Điều kiện để “chạm tay” vào visa H-1B khá ngặt nghèo: Ứng viên phải có tối thiểu bằng cử nhân (hoặc trình độ tương đương). Chỉ có thể nộp đơn thông qua doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh (người lao động không tự xin được). Chính phủ Mỹ áp dụng hạn ngạch hằng năm: khoảng 85.000 suất, trong đó 20.000 suất dành riêng cho người đã có bằng thạc sĩ trở lên tại Mỹ.

Do lượng đăng ký luôn vượt xa số suất, Chính phủ Mỹ tổ chức xổ số điện tử để chọn ra hồ sơ may mắn được xét duyệt.

Khoảng 71% người sở hữu H-1B là công dân Ấn Độ, 11,7% đến từ Trung Quốc. Đây là hai quốc gia xuất khẩu lao động tay nghề cao hàng đầu thế giới, đặc biệt trong ngành công nghệ.

Nhờ H-1B, hàng trăm nghìn kỹ sư Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành “xương sống” của Thung lũng Silicon, góp phần vào thành công của các tập đoàn như Google, Microsoft, Amazon hay Meta.

Được và mất sau tấm visa đổi đời

Lợi ích

Doanh nghiệp Mỹ: Tiếp cận nhân tài toàn cầu, đặc biệt trong công nghệ cao, nơi nguồn nhân lực bản địa không đủ.

Người lao động: Nhận mức lương hấp dẫn, cơ hội định cư lâu dài, thậm chí có thể chuyển tiếp sang thẻ xanh.

Kinh tế Mỹ: H-1B góp phần duy trì sức mạnh công nghệ, sáng tạo và cạnh tranh toàn cầu.

Tranh cãi

Người bản địa mất việc? Một số chính trị gia và công đoàn Mỹ cho rằng H-1B khiến người Mỹ bản xứ khó cạnh tranh, vì doanh nghiệp ưu tiên tuyển nhân lực nước ngoài giá rẻ.

Phụ thuộc vào Ấn Độ và Trung Quốc: Gần 85% visa H-1B rơi vào tay hai quốc gia này, khiến chương trình mất cân đối.

Lạm dụng hệ thống: Một số công ty gia công CNTT bị cáo buộc “gom” visa để bán lại cho doanh nghiệp khác, biến H-1B thành “hàng hóa”.

Chính vì tính chất đặc biệt, việc ông Trump tuyên bố nâng phí H-1B lên mức 100.000 USD chẳng khác nào biến loại visa này thành một “món hàng xa xỉ”. Đối với nhiều gia đình, con số này chẳng khác gì một “thuế giấc mơ Mỹ”.

Nếu chính sách này được thực thi, không chỉ lao động nước ngoài lao đao, mà cả doanh nghiệp Mỹ – vốn phụ thuộc vào nhân tài quốc tế – cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

H-1B không chỉ là một loại visa, nó là cánh cửa cơ hội cho hàng trăm nghìn con người mơ ước xây dựng sự nghiệp tại Mỹ. Chính vì vậy, mỗi biến động liên quan đến H-1B không chỉ tác động tới cuộc sống của những kỹ sư xa xứ, mà còn có thể làm chao đảo cả ngành công nghệ toàn cầu.

