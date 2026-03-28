Gương mặt đáng sợ của Địch Lệ Nhiệt Ba

Ngay khi Bạch Nhật Đề Đăng lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi. Không còn chỉ là câu chuyện diễn xuất hay nội dung phim, lần này, chính gương mặt, thứ từng giúp cô đứng vững trong hàng ngũ mỹ nhân Cbiz lại bị đặt dưới lăng kính soi xét gắt gao, thậm chí bị gọi là “đáng sợ” trong bối cảnh cổ trang.

Những tập đầu phát sóng nhanh chóng kéo theo làn sóng đánh giá tiêu cực. Một bộ phận khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không còn phù hợp với dòng phim cổ trang thần tượng, từ độ tuổi cho đến khí chất. Diễn xuất của cô cũng bị chê thiếu sức hút ở ánh mắt, thoại chưa ổn định và đặc biệt là chưa thuyết phục trong các cảnh khóc. Không ít khán giả đã để lại bình luận trên Weibo: "Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự không đẹp trong phim cổ trang bằng phim hiện đại. Chị ơi, có thể đừng quá chấp niệm với cổ trang nữa được không?”.

Không dừng lại ở đó, phản ứng hóa học với bạn diễn Trần Phi Vũ cũng gây tranh cãi. Dù bám sát nguyên tác, khoảng cách tuổi tác ngoài đời khiến nhiều người cảm thấy cặp đôi thiếu tự nhiên, thậm chí bị nhận xét giống dì, cháu hơn là tình nhân.

Tranh luận lớn nhất xoay quanh tạo hình, đặc biệt là kiểu tóc và cách trang điểm trong phim. Với một gương mặt vốn có đường nét sắc sảo, lập thể và kích thước ngũ quan khá lớn, việc kết hợp cùng kiểu tóc “nặng” hoặc ôm sát đầu vô tình khiến tổng thể trở nên kém hài hòa, tạo cảm giác gương mặt to hơn và thiếu sự mềm mại thường thấy ở mỹ nhân cổ trang.

Nhiều ý kiến cho rằng kiểu tạo hình này vốn phù hợp với những gương mặt tròn, nhỏ, mang nét đáng yêu. Trong khi đó, vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thiên về sự sắc nét và hiện đại, nên khi đặt vào khuôn mẫu cổ trang truyền thống dễ tạo cảm giác “lệch tông”, thậm chí gây “tụt mood” cho người xem.

Chính sự không tương thích này khiến gương mặt từng được ca ngợi lại trở nên “đáng sợ” trong mắt khán giả. Gương mặt của cô chẳng những in hằn dấu vết thời gian, mà tạo hình còn làm lộ rõ những đường nét vốn không thuộc về thẩm mỹ cổ trang cổ điển.

Về mặt thương mại, phim có khởi đầu tương đối ổn: 5 tập đầu ghi nhận 22 quảng cáo, nền tảng phát hành tung ra gần 100.000 gói VIP để thu hút người xem. Lượng thảo luận trên mạng xã hội cũng ở mức cao, cho thấy sức hút không nhỏ của dự án.

Tuy nhiên, song song với đó là những tranh cãi kéo dài: từ kịch bản bị cho là thiếu logic, tuyến nhân vật phụ mờ nhạt cho đến việc lạm dụng filter khiến gương mặt nữ chính mất nét, càng làm nổi bật sự “lệch pha” trong tạo hình.

So với các vai diễn trước như Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư hay Kỷ Vân Hòa trong Ngự Giao Ký, nhiều khán giả cho rằng hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng không còn đạt được sự hài hòa tương tự. Điều này làm dấy lên nhận định rằng cô thực sự phù hợp với tạo hình hiện đại hơn nơi các đường nét sắc sảo được tôn vinh thay vì phải “uốn nắn” để phù hợp với khuôn mẫu cổ trang.

Gương mặt đáng sợ thực chất không chỉ là sự xuống sắc, mà là hệ quả của sự không tương thích giữa gương mặt hiện đại và tạo hình cổ trang. Khi thiết kế không đủ tinh tế để dung hòa hai yếu tố này, những ưu điểm vốn có lại trở thành điểm gây tranh cãi.

Dẫu vậy, Bạch Nhật Đề Đăng mới chỉ ở giai đoạn mở đầu. Với một vai diễn nhiều tầng lớp và không ít đất diễn phía trước, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn cơ hội chứng minh rằng vấn đề không nằm ở gương mặt mà ở cách người ta lựa chọn nhìn nhận nó.

Phản hồi của netizen: - Là người qua đường, mình cảm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba hợp làm người mẫu ảnh hơn đóng phim. Thật sự, làm mẫu ảnh thì đẹp xuất sắc, bá cháy luôn, nhưng đóng phim cứ thấy sao sao ấy. - Anti-fan chắc an tâm vì diễn xuất của cô Ba lắm nhỉ? - Ê mà cái mũi của bả mình thấy chụp ảnh thì đẹp, rất "slay", nhưng lên phim nhìn lại thấy hơi sợ nhỉ? - Xem clip cắt ra thấy "vibe" hai người không hợp, giống chị em hơn là người yêu. Không có cảm giác muốn xem hai người diễn cặp yêu đương thì làm sao mà xem tiếp phim được. - Già thật mà. Đợt trước mình chê nam nữ chính nhìn như cảm giác mẹ con thì fan của cổ vào tấn công mình ngay. - Không phải fan ai nhưng thực sự Dương Tử với Nhiệt Ba đã quá tuổi đóng nữ chính ngôn tình rồi. Đóng chính kịch hay thể loại khác được không? Người thì mặt tiêm níu kéo thanh xuân, người không tiêm thì mặt dài má hóp rồi. Ý là nên chọn vai hợp với bản thân thôi vì ai mà chẳng phải già đi. Như dì Đại Như (Lâm Tâm Như) đóng cảnh 17 tuổi ấy cũng lố, hay Chương Tử Di lúc đóng Thượng Dương Phú cũng vậy. Ý là mình đừng cố quá được không?" - Địch Lệ Nhiệt Ba bị lão hóa nhanh hay sao ấy, nhiều diễn viên lớn tuổi hơn như Mao Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ nhìn vẫn trẻ hơn nhiều. - Mình khá thích Trần Phi Vũ vì thấy cậu ấy đẹp trai và diễn cũng được. Địch Lệ Nhiệt Ba thì thấy rất xinh khi chụp ảnh và đi thảm đỏ, nhưng mấy lần xem thử phim cổ đóng thì không xem nổi vì diễn đơ quá. Cứ xem được 2 - 3 tập là mình bỏ luôn. - Ủa nhớ hồi Tam Sinh Tam Thế cổ đóng ổn lắm mà ta? - Trước xem bộ Tam Sinh Tam Thế thì mình mê bả lắm, nhưng chỉ duy nhất bộ đó thôi. Sau này mấy phim sau cứ thấy không thấm nổi, không hiểu do mình khó tính hay sao nữa.



